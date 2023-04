L'APPUNTAMENTO in programma domenica dalle 10 al Cag Pippo dopo la partenza della corsa ciclistica Nazionale Rosa

La strada è di tutti, rispettare la sicurezza di chi pedala: sarà il tema al centro del convegno che si terrà domenica dalle 10 al Cag Pippo di Corridonia, dopo la partenza della corsa ciclistica Nazionale Rosa, organizzata dall’associazione asd Club Corridonia Sc. Nell’occasione verrà anche inaugurata l’apposita segnaletica. Presenti Marco Scarponi della “fondazione Michele Scarponi”, Mario Cartechini, presidente della asd Club Corridonia, Giammario Aringoli comandante della stazione dei carabinieri di Corridonia ed Alberto Sgolastra, comandante della polizia municipale di Corridonia. Inoltre, al convegno sarà presente la consigliera regionale Anna Menghi, delegata dall’assessore regionale Chiara Biondi, oltre a Lino Secchi, presidente della federazione ciclistica marchigiana e Carlo Pasqualini, presidente della sezione provinciale. Per il Coni parteciperanno anche Fabio Luna, presidente regionale Marche e Fabio Romagnoli, delegato Coni della provincia di Macerata.

«Ringrazio Mario Cartechini, presidente della Asd Club Corridonia, con il quale abbiamo unito le forze per un tema comune, ed è nata questa bellissima collaborazione – sottolinea la consigliera comunale Daniela Serafini -. Sul fronte della sicurezza stradale c’è molto da lavorare, ed il disegno di legge in corso di discussione al Parlamento, sostenuto da diverse forze politiche è solo l’inizio di questo percorso, in quanto l’Italia è molto indietro su questo fronte rispetto a tutta l’Europa. La bicicletta è uno dei mezzi di trasporto più utilizzati al mondo, è uno stile di vita, è un gioco per i più piccoli, è una passione per molti, è uno sport amatissimo e molto seguito. In Italia possiamo parlare di una vera e propria “cultura” per la bicicletta. Ma purtroppo sulla sicurezza dei ciclisti ci sono numeri drammatici e gli incidenti sono in costante crescita, tale da rendere necessario un intervento normativo, atto a tutelare tutti gli utenti deboli della strada – precisa -. L’iniziativa “ioRispettoilCiclista” è nata per sensibilizzare tutti gli utenti della strada, ed invita a rispettare la distanza di sicurezza di 1,5 metri dai ciclisti, in assenza di una legge del codice della strada. L’associazione sta promuovendo, presso tutti i comuni italiani, una campagna di installazione di cartelli con la dicitura “Attenzione strada frequentata dai ciclisti”, iniziativa meritevole che ho proposto come mozione nel consiglio comunale del 29 luglio 2022 ed è stata approvata all’unanimità».