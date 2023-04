Tamponamento a catena

nella galleria Montesecco:

sei veicoli coinvolti, sette feriti

A 14 - E' accaduto in direzione nord, all'interno di uno degli ormai famigerati tunnel tra San Benedetto e Grottammare. Traffico paralizzato e chilometri di code. Le condizioni delle persone rimaste coinvolte per fortuna non sono gravi.

Ancora un incidente sulla A14, e ancora all'interno della galleria Montesecco di Grottammare. Quest'ultima si alterna con la galleria Castello nella lista nera dei sinistri che, da diversi anni, avvengono con cadenza quasi quotidiana in questo famigerato tratto piceno dell'autostrada. Oggi, martedì 11 aprile, intorno a mezzogiorno è accaduto che sono entrati in collisione, in quello che si è rivelato un vero e proprio maxi tamponamento, ben sei veicoli che viaggiavano in direzione nord, tra San Benedetto e Grottammare. E' subito scattato l'allarme ed è stato un andirivieni di mezzi di soccorso e sirene. Due le ambulanze del 118 che la centrale operativa ha inviato sul posto. Sono giunti anche i vigili del fuoco del Distaccamento di San Benedetto e e la Polizia autostradale di Porto San Giorgio che sta ora cercando di risalire alle cause che hanno provocato il tamponamento. Per fortuna non si sono registrati feriti gravi, ma ben sette alla fine sono dovute ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale "Madonna del Soccorso" di San Benedetto, due sono state condotte tutte in codice verde. A14, chiuso per tre notti il tratto Pedaso-Grottammare

