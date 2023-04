VIABILITA' - La misura riguarda gli automobilisti che viaggiano in direzione Pescara. Non sarà accessibile nemmeno l'area di servizio "Piceno ovest"

Sulla autostrada A14, è prevista la chiusura notturna del tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, in direzione Pescara, per consentire attività nell’ambito del piano di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione delle gallerie. Il tratto in questione rimarrà interdetto nelle tre notti consecutive, di mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 aprile, con orario 22 -6. Di conseguenza, l’area di servizio “Piceno ovest” non sarà accessibile. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso, percorrere la Statale Adriatica verso Pescara e rientrare sulla A14 alla stazione di Grottammare.