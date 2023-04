SERIE C - Gli ultimi risultati hanno portato all'esonero. Domani il primo allenamento con il nuovo allenatore che ha firmato un contratto fino a giugno

di Andrea Cesca

L’Ancona volta pagina. Come era ampiamente prevedibile dopo gli ultimi risultati, il sodalizio dorico ha ufficializzato l’esonero di Gianluca Colavitto. Con un giorno di anticipo rispetto a quanto comunicato venerdì scorso quando era stato anticipato che ogni decisione era stata rinviata a domani.

“L’U.S. Ancona comunica di aver sollevato Gianluca Colavitto dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club biancorosso ringrazia mister Colavitto e il suo staff, nelle persone di Marco Noviello e Gerardo Fiorillo, per l’attività sin qui svolta e per i risultati ottenuti”.

Sono passati due mesi dalla notte magica contro la Reggiana quando una doppietta di Federico Melchiorri mandò al tappeto la capolista Reggiana al “Del Conero” davanti a più di cinquemila spettatori. Dopo quella partita, che sembrava dovesse spingere ancora più in alto in classifica i biancorossi, il tracollo: una vittoria, quattro pareggi e cinque sconfitte hanno fatto scivolare la dorica in settima posizione di classifica. Colavitto che il 6 maggio scorso aveva sottoscritto un accordo biennale con la nuova proprietà targata Tony Tiong, il magnate malese presente al “Moccagatta” di Alessandria dove si è consumata la rottura fra la società e il tecnico di Pozzuoli, era arrivato al Matelica nell’ottobre del 2019 chiamato da Mauro Canil.

L’Ancona ha deciso di affidare la panchina a Marco Donadel, il nuovo allenatore dirigerà il primo allenamento domani; tra stasera e domattina l’annuncio. Contratto fino a giugno per il tecnico nato a Conegliano, 40 anni da compiere fra pochi giorni, che ha iniziato la carriera di allenatore alla Fiorentina quando in riva all’Arno c’era Roberto Ripa. Con i viola svolge il ruolo di collaboratore tecnico al fianco di Cesare Prandelli e Giuseppe Iachini, poi l’esperienza all’estero con lo Spartak Mosca come vice di Paolo Vanoli. Donadel dovrà guidare l’Ancona nelle due partite che restano al termine della stagione regolare contro Rimini e Recanatese, poi nei playoff, messi in cassaforte dai dorici con largo anticipo.