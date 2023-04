TOLENTINO - Il Comune risponde ai commercianti che ieri hanno protestato per i mancati avvisi. In via Portanova ordinanza per i lavori

«Nessuno ci ha avvisati della gru» hanno lamentato ieri alcuni commercianti di Tolentino, in via Massi (leggi l’articolo). Oggi l’amministrazione risponde che «come sempre fatto, la notizia delle disposizioni in materia di viabilità viene sempre pubblicata sul sito istituzionale del Comune, sia nella sezione ordinanze che delle news e il relativo comunicato stampa viene sempre inviato a tutti gli organi di informazione». Nel merito della chiusura di via Massi, continua l’amministrazione, che avviene «a causa della presenza di una gru, il testo dell’ordinanza è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Tolentino in data 31 marzo 2023 e visibile e consultabile sulla home page dello stesso sito internet.

E’ anche utile precisare che la scelta di chiudere la via Pacifico Massi è stata anche dettata dal fatto che il martedì, giorno del mercato settimanale, la stessa strada è comunque chiusa al traffico, con l’intenzione di creare meno disagi possibili. Resta il fatto che abbiamo già disposto che la segnaletica relativa alla chiusura o alla modifica della viabilità venga apposta con debito anticipo in modo da informare preventivamente i cittadini ed i commercianti della zona interessata dal provvedimento». Il comune si dice dispiaciuto per l’accaduto «cercheremo di rendere ancora più proficua la comunicazione già comunque in atto, coinvolgendo anche la radio e i maggiori social media». Tra chi protestava ieri c’era David D’Amico titolare del negozio di pasta fresca “Rosso Duovo”: «Il problema è legato esclusivamente alla mancanza di comunicazione – diceva D’Amico -. Non è stata apposta alcuna segnaletica come per legge 48 ore prima. Io ho aperto comunque, ma se lo avessi saputo avrei fatto un’altra scelta dato il transito era inibito anche ai pedoni per questione di sicurezza. Non è stato comunicato nulla a noi come pure ai residenti».

VIA PORTANOVA – Ordinanza del Comune in merito ai lavori di ripristino del corpo stradale in via Portanova, dal 12 aprile al 29 ottobre e comunque fino al compimento dei lavori si rende necessaria la modifica della viabilità ordinaria per permettere l’esecuzione dei lavori: è stato istituito un senso unico di marcia in via Portanova dall’intersezione con via Cegna all’intersezione con via Tonezza. Il senso unico di marcia si attuerà con un divieto di accesso all’intersezione di via Portanova con via Tonezza in prossimità del civico 9/t ed in un segnale di strada a senso unico di marcia in prossimità del civico 9/a. La ditta esecutrice dei lavori provvederà all’installazione della relativa segnaletica stradale.