Terzultima giornata di regular season, 11esima di ritorno, e scontro diretto in chiave salvezza per la Cbf Balducci Macerata che domenica 26 alle 19.30 affronta la Wash4Green Pinerolo al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte (Torino). Le piemontesi precedono di quattro punti le arancionere al penultimo posto e a loro volta andranno alla caccia di un successo per continuare la rincorsa al dodicesimo posto (attualmente occupato da Perugia) che vale la permanenza in Serie A1. Le ragazze di Paniconi devono evitare una sconfitta da tre punti che significherebbe retrocessione matematica. In caso invece di vittoria con qualsiasi risultato o di sconfitta al tiebreak, per sapere se saranno ancora in corsa per la salvezza, Fiesoli e compagne dovranno attendere il risultato di Perugia che giocherà alle 21 sempre domenica contro Vallefoglia. Se a fine giornata le umbre avranno conquistato almeno gli stessi punti delle maceratesi, sarà ugualmente retrocessione matematica per la Cbf Balducci (causa miglior quoziente set delle perugine). Sabato il viaggio verso il Piemonte, domenica mattina la consueta prova campo nell’impianto che ospiterà il match.

La Wash4green Pinerolo, neo promossa come la Cbf Balducci, arriva al match di domenica dopo la bella vittoria contro Bergamo. Coach Michele Marchiaro si affida alla regia di Vittoria Prandi e ai colpi dell’opposto Valentina Zago. Al centro Anna Gray e Yasmina Akrari, tra le migliori a muro in questo campionato di Serie A1. A schiacciare ci saranno la polacca Martyna Grajber e la romena Adelina Ungureanu. Il libero è Ilenia Moro.

«Arriviamo a questa sfida di Pinerolo dopo la buona iniezione di fiducia e la bella prestazione domenica scorsa in casa contro Busto Arsizio – dice Luca Paniconi, allenatore della Cbf Balducci -. Quindi ci aspettiamo di vivere una giornata ad alta intensità agonistica perché ovviamente è uno scontro diretto e a tutti gli effetti e vogliamo fare di tutto per prolungare le nostre chance di lottare ancora per evitare gli ultimi due posti. Di conseguenza ci stiamo allenando con grandissima determinazione. Ci auguriamo di avere in campo la stessa intensità che abbiamo messo negli scorsi appuntamenti per ottenere il miglior risultato possibile».

«A questo punto dell’anno a presentare i match bastano classifiche e statistiche. Al momento parlano di due squadre appaiate in classifica, vicine nelle statistiche e in buona condizione – dichiara Michele Marchiaro, allenatore Wash4Green Pinerolo -. La gara dell’andata non fa testo, loro hanno cambiato metà squadra e ci prepariamo quindi ad una partita equilibrata, probabilmente lunga e condita da numerose incognite. Le certezze riguardano il nostro palazzetto, il nostro pubblico e la volontà di spremere tutto quello che abbiamo».

Gli arbitri dell’incontro: Armando Simbari (Milano) ed Alessandro Rossi (Imperia).