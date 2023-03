VOLLEY - Domani alle 20,30 il ritorno dei quarti contro la formazione turca. A capitan Luciano De Cecco e compagni servirà una vittoria piena (3-0 o 3-1) per riaprire la sfida e giocarsi tutto al Golden Set. Vani gli altri risultati, compresa la vittoria al tie break. Lo schiacciatore pronto al rientro dopo lo stop

Lube a caccia della rimonta nei quarti di finale della Cev Champions League. Sconfitti martedì scorso per 3-1 in Turchia, domani, mercoledì 15 marzo (ore 20.30 con diretta Eurosport 2, Discovery+ e Radio Arancia) i campioni d’Italia ospiteranno all’Eurosuole Forum l’Halkbank Ankara. A capitan Luciano De Cecco e compagni servirà una vittoria piena (3-0 o 3-1) per riaprire la sfida e giocarsi tutto al Golden Set. Vani gli altri risultati, compresa la vittoria al tie break.

Lo staff della squadra cuciniera sta lottando contro il tempo per riavere a disposizione Marlon Yant, schiacciatore rimasto ai box domenica per una storta rimediata in Turchia nella prima sfida con Ankara. L’opposto Ivan Zaytsev, in panchina nel fine settimana a Perugia, scalpita per tornare in campo.

In Champions League la Cucine Lube ha centrato il primo posto nella Pool C da imbattuta e sta affrontando i Quarti di finale per la quinta stagione consecutiva, ma nel match di andata, viziato dall’infortunio di Yant e da una prova opaca di squadra in un palas infuocato, è arrivata una sconfitta severa per 3-1. Dopo aver vinto la Champions League 2018/19 i campioni d’Italia non sono più riusciti a rigiocare una Semifinale Europa. Civitanova nelle ultime due stagioni è uscita ai Quarti per mano di Club polacchi, lo scorso anno lo Jastrzebski, due anni fa lo Zaksa. Andando a ritroso, nella stagione 2019/20 la Lube vinse il Quarto di finale contro il sestetto belga del Roeselare prima dello stop al torneo per la pandemia di Covid-19.

In SuperLega Credem Banca, dopo quattro vittorie di fila (Cisterna e Piacenza in casa, Siena in trasferta e Milano in casa), la Lube è caduta in tre set a Perugia nell’ultima giornata di ritorno chiudendo quarta la Regular Season e trovando la WithU Verona (quinta) nei Quarti di finale Play Off Scudetto al meglio delle cinque partite. Esordio domenica 19 marzo (ore 18) in casa.

Tifosi vip in tribuna- Presenti alla partita le sorelle-stiliste marchigiane Francesca e Veronica Feleppa, le ‘gemelle della moda’ di Morrovalle che da anni illuminano le migliori passerelle internazionali con le proprie creazioni e vantano un marchio distribuito in oltre 500 negozi in Italia e all’estero. A sostenere la Lube ci sarà anche un gigante, il cestista piemontese Riccardo Visconti, guardia della Nazionale italiana e della Victoria Libertas Pesaro.

La formazione degli avversari all’andata- Martedì scorso Ankara è scesa in campo con Ma’a in cabina di regia, Abdel-Aziz terminale offensivo, Jaeschke (MVP e top scorer) e Bruno (sostituito nel secondo set) in banda, Matic e Tayaz al centro, Ivgen e Volkan ad alternarsi come liberi. Nell’arco del match c’è stato spazio per Eksi, Koc e Gulmezoglu.

Le parole di Marlon Yant (Cucine Lube Civitanova) – «Mi sto riprendendo con pazienza. L’obiettivo è di essere pronto proprio per il ritorno dei Quarti. Voglio essere a disposizione per dare il massimo affinché la squadra possa contare su di me. Non dobbiamo rimuginare sull’occasione persa in Turchia, ma dobbiamo guardare avanti perché la sfida di mercoledì sarà decisiva. Ho fiducia nel team. Dobbiamo giocare la nostra miglior partita contro l’Halkbank. Così come i supporter turchi hanno caricato i nostri avversari ad Ankara, il sostegno della nostra tifoseria sarà fondamentale per cercare di riaprire il discorso e centrare il pass per le semifinali».