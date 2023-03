VOLLEY - Alle 17 di oggi prenderà il via la prevendita dei biglietti al botteghino, già attiva online sul circuito Vivaticket, per la sfida di ritorno dei quarti contro l'Halkbank Ankara (mercoledì alle 20,30 a Civitanova) e per il match contro la WithU Verona (domenica 19 marzo alle 18 sempre in casa)

Alle 17 di oggi prenderà il via la prevendita dei biglietti al botteghino, già attiva online sul circuito Vivaticket, per la sfida di ritorno dei quarti di Champions League fra Lube e Halkbank Ankara, in programma mercoledì alle 20.30 all’Eurosuole Forum di Civitanova.

Allo stesso modo partirà anche la prevendita biglietti al botteghino e online sul circuito Vivaticket per gara 1 dei playoff di SuperLega contro la WithU Verona, in programma domenica 19 marzo alle 18 sempre all’Eurosuole Forum.

Le due gare sono comprese negli abbonamenti stagionali. La formazione campione d’Italia sta per affrontare la fase più calda del massimo torneo continentale per club e del campionato nazionale. «Alzare il livello può non bastare perché nelle gare da dentro o fuori di Champions League e nelle serie di playoff Scudetto ogni errore può costare davvero caro e vanificare gli sforzi di un’intera stagione – si legge nella nota della società -. Gli uomini di Chicco Blengini sono pronti a dare il massimo in campo, ma solo il calore dei tifosi, il ritmo dei tamburi, le coreografie di Lube nel Cuore e la spinta di un Eurosuole Forum gremito possono dare vita all’alchimia che rende possibile ogni impresa».

Due le modalità proposte da Vivaticket: l’acquisto online, collegandosi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandosi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi opta per il biglietto online può anche stamparlo e recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino. Biglietti in vendita all’Eurosuole Forum lunedì e martedì 17-19, mercoledì 10-12.30 e 17.30-inizio gara, giovedì e venerdì 17-19, sabato 10-12-30, domenica 10-12.30, 15.30-inizio match.

Per informazioni telefonare allo 07331999422 negli orari indicati precedentemente. I prezzi per le singole gare: Premium (settore B) a 50 euro intero (40 euro ridotto), Gold (settori A-C) biglietto numerato a 40 euro intero, (32 euro ridotto), tribuna (settori G-H-I) a 30 euro intero (24 euro ridotto) e Gradinata a 20 euro intero (15 euro ridotto). Ridotto valido per gli under 18 e over 65 (in tutti i settori).