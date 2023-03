CIVITANOVA - L'annuncio dell'amministrazione, l'appuntamento è per il 28 maggio. Primo summit tra gli addetti ai lavori, il sindaco Ciarapica: «Sarà un grande ritorno». Il consigliere Pierpaolo Turchi: «Vogliamo coinvolgere tutta la città». Presentato intanto il programma del trotto, ecco le date: si parte il 30 marzo

«Il rilancio dell’ippodromo Mori è ufficialmente iniziato. Dopo 10 anni, infatti, torna a Civitanova, la tanto attesa “Corsa dei quartieri de Citanò”. L’appuntamento è per il 28 maggio». E’ l’annuncio dell’amministrazione comunale, dopo il primo summit tra gli addetti ai lavori che si sono riuniti intorno ad un tavolo per cominciare a mettere in moto la macchina organizzativa. Presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica, il vice sindaco Claudio Morresi, i consiglieri comunali Pierpaolo Turchi e Paola Fontana, per la Croce verde il presidente Maurizio Petrucci e Roberto Pantella, Ermanno Mori e Massimo Pierini, Aldo Foresi Presidente della Pro loco Civitanova Alta e Aurelio Del Medico, coordinatore della Protezione civile locale.

«Sarà un grande ritorno – dice il sindaco Fabrizio Ciarapica – la corsa dei quartieri è sempre stato un evento molto sentito in città e noi siamo contenti di poter ridare vita a questa tradizione. La corsa dei quartieri da un lato vuole essere occasione di rilancio per il nostro Ippodromo, un’eccellenza civitanovese, e dall’altro gioca un ruolo importante nella destagionalizzazione del turismo». «Vogliamo coinvolgere tutta la città – ha detto il consigliere comunale Pierpaolo Turchi, appassionato e proprietario di cavalli da corsa e delegato dal sindaco a coordinare tutto l’evento – e far si che si respiri un po’ ovunque quel clima di sana competizione tra quartieri. Nostro obiettivo è far tornare a vivere questa meravigliosa struttura e ridare alla città una corsa che è tradizione e passione per l’ippica. Sarà una domenica di condivisione, di gioco e di socialità».

Il programma è ancora tutto in divenire. Al momento la prima conferma ufficiale è il ritorno delle lotteria di beneficenza per la Croce verde. Saranno coinvolte anche altre associazioni, tra cui la Pro loco di Civitanova Alta che giocherà un ruolo importante nell’organizzazione . «Sarà una giornata di festa per grandi e piccoli – ha aggiunto il vice sindaco Claudio Morresi – ma anche di sport». Il consigliere comunale Paola Fontana si occuperà invece di promuovere il museo del Trotto “un vero fiore all’occhiello della città che merita di essere valorizzato”. Mori e Pierini hanno illustrato la parte tecnica ed il programma ufficiale delle corse al trotto: la prima è il 30 marzo. Cinque ad aprile nei giorni 9, 11, 18, 25 e 29. A maggio nei giorni 1, 9, 14, 24 e 28. Seguiranno altri incontri per la messa a punto del programma.