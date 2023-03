L'APPUNTAMENTO sabato 18 marzo alle 16,30 nell’aula multimediale in via Cavour per far conoscere alla popolazione circostanze e avvenimenti inediti riguardanti il rapporto storico tra la città e il suo patrono

L’Amministrazione comunale di Treia e la locale sezione dell’Auser, in occasione delle giornate celebrative della festa del santo patrono, organizzano un incontro pubblico per far conoscere alla popolazione circostanze e avvenimenti inediti riguardanti il rapporto storico tra Treia e il suo patrono San Patrizio. L’evento si terrà sabato 18 marzo, alle 16,30, nell’aula multimediale in via Cavour, 29. Il programma prevede la novità consistente nella presenza di rappresentanti delle Amministrazioni comunali di Campofilone e Torre San Patrizio, località del Fermano che hanno San Patrizio come compatrono e patrono. Il Comune di Treia ha voluto in questo modo creare le basi per un gemellaggio, con finalità culturali, con le altre due località marchigiane che, come Treia, nel tempo si sono affidate alla protezione del santo irlandese.

Dopo i saluti degli ospiti e delle autorità, come parte centrale dell’incontro vi sarà la presentazione di un video curato dal professor Alberto Meriggi in cui vengono evidenziate le principali tappe, finora inedite, che hanno segnato nei secoli l’intricato rapporto tra la comunità di Treia e San Patrizio. Non viene smentita, anzi rispettata, la tradizione che vuole che la scelta come patrono del lontano San Patrizio sia avvenuta attraverso una ripetuta e controversa estrazione a sorte, ma in aggiunta ad essa il professor Meriggi, che ha individuato e documentato il periodo in cui la scelta venne fatta, propone una nuova e suggestiva ipotesi ben legata al contesto storico locale di quell’epoca. Il video mostra altresì, per la prima volta, tutto ciò che a Treia vi è di visibile su San Patrizio, i vari segni, le immagini e le iconografie. Nel contesto dell’evento vi sarà anche un ricordo del legame, avviato nel nome di San Patrizio dal compianto don Giuseppe Branchesi, tra Treia e la cittadina irlandese di Arklow. Non mancheranno piacevoli intermezzi con musiche irlandesi curati dal gruppo Celticat tunes. Alla fine dell’incontro l’Auser di Treia distribuirà in omaggio a tutti i presenti un opuscolo corredato di immagini e contenente il testo della relazione del professor Meriggi riguardante la storia del rapporto nei secoli tra Treia e il suo patrono.