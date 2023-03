Sacchi di nuovo in campo:

sfilza di cartellini in pochi minuti

SERIE A - L'arbitro di Appignano torna dopo due mesi di stop. Nel match al Via del Mare di Lecce vinto dal Torino (0-2), estrae due rossi a componenti delle panchine e tre gialli ai calciatori, in una rissa sfiorata nel primo tempo (sei gialli totali). Nella ripresa ordinaria amministrazione, in generale prova sufficiente

di Michele Carbonari A distanza di due mesi ecco di nuovo in campo l’arbitro maceratese Juan Luca Sacchi. L’ultima volta fu in Monza-Inter, dove commise un grave errore che lo ha portato a svolgere spesso il ruolo di quarto uomo. Oggi, allo stadio Via del Mare per Lecce-Torino, valida per il lunch match della 26esima giornata di Serie A, una prova sufficiente. Il direttore di gara della sezione di Macerata è stato chiamato in causa soprattutto nel primo tempo. In appena tre minuti, dal 20′ al 23′, i gol granata di Singo (regolare la posizione di partenza) e Sanabria del definitivo 0-2. La partita, agonisticamente parlando, entra nel vivo dal 28′ quando Sacchi sventola il primo giallo, senza esitazioni, al giallorosso Gonzalez. Due giri di lancette più tardi è la volta di Buongiorno. Alle mezz’ora si scaldano gli animi: brutta entrata di Ilic su Strefezza nei pressi del centrocampo, di fronte alla panchina locale. Il centrocampista granata urla qualcosa, l’allenatore salentino Baroni chiede il cartellino e ne esce fuori una mischia con tanti giocatori e componenti delle panchine (alla fine un rosso per parte anche fra i dirigenti). A farne le spese i due calciatori protagonisti dello scontro di gioco, oltre al portiere del Torino Milinkovic Savic, partito dalla propria area per raggiungere la rissa sfiorata (tutti e tre ammoniti). Al tramonto del primo tempo l’ultimo giallo della sfida, al leccese Hjulmand. Nella seconda frazione gli animi si placano e Sacchi deve semplicemente amministrare e gestire. Buona dunque la prestazione dell’arbitro di Appignano, al settimo gettone stagionale nella massima serie, 38esimo in carriera. Dopo due mesi “in panchina”, Sacchi torna ad arbitrare in Serie A

