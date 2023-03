IL FISCHIETTO di Appignano dirigerà un match della massima serie, Lecce-Torino in programma domenica alle 12,30, dopo l'errore in Monza-Inter del 7 gennaio

Due mesi esatti “in panchina” da quarto uomo prima di tornare “in campo”. Dopo il fischio in anticipo che rese vano il gol del 3-1 di Acerbi in Monza-Inter, poi finita 2-2, Juan Luca Sacchi torna a dirigere un match in Serie A. L’arbitro della sezione di Macerata è stato designato da Gianluca Rocchi per l’incontro di domenica alle 12,30 fra Lecce e Torino, in programma al Via Del Mare. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Palermo, Mokhtar e il quarto uomo Rutella. Al Var ci saranno Marini e Ghersini. Per l’arbitro di Appignano sarà la settima partita diretta questa stagione in Serie A, la 38esima della sua carriera.