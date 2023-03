SUCCESSO - La società del presidente Fabiano Tombolini si è imposta sia con la squadra maschile che con quella femminile, risultato mai raggiunto da un circolo marchigiano nella storia di questa competizione

Storica doppietta per l’Associazione Tennis Macerata, che riesce nell’impresa di vincere il campionato regionale indoor a squadre “Trofeo Giuseppucci” sia con la squadra maschile che con la squadra femminile, risultato mai raggiunto da un circolo marchigiano nella storia di questa competizione.

La squadra maschile, capitanata da Alessio Cherri, vince la finale in trasferta a San Benedetto per 2-0 con le vittorie in singolare di Tommaso Compagnucci e Gianluca Acquaroli e si aggiudica per la quarta volta consecutiva il prestigioso trofeo. Hanno contribuito a questo successo anche gli altri componenti della squadra (Iacopo Maria Sada, Nicolas Compagnucci, Lucas Verdicchio, Matteo Chiariotti e Federico Massei) che hanno giocato e dato il loro apporto negli incontri precedenti che hanno portato la formazione maceratese a disputare la finale.

La squadra femminile, capitanata da Daniele Teodori, vince per 2-0 la sua finale in casa contro la formazione di Tolentino e si aggiudica per la prima volta nella storia il trofeo, che ancora mancava nella bacheca maceratese. I due punti sono arrivati dalle vittorie nei singolari di Vittoria Modesti e Aurora Curzi ma hanno contribuito a questo prestigioso traguardo anche le loro compagne di squadra Elena Pavolucci, Martina Parissi, Aurora Maria Compagnucci e Matilde Pettinari.

«Questo risultato – afferma il presidente Fabiano Tombolini – ci inorgoglisce ed è il premio di una corretta progettualità e un duro lavoro quotidiano dei nostri tecnici e dirigenti. Il nostro obiettivo primario rimane la promozione della squadra maschile in serie A2 e della squadra femminile in serie B2 e questa doppia affermazione, oltre a riempirci di gioia, ci fa ben sperare e ci carica ulteriormente per poter affrontare queste due difficili sfide che ci attendono a breve».