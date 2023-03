SERIE C - Al Del Conero il tridente piega il San Donato Tavarnelle. I dorici tornano al successo dopo un mese e consolidano il quarto posto. Martedì il turno infrasettimanale in trasferta sul campo dell’Imolese

di Andrea Cesca

Si accende l’attacco, l’Ancona torna al successo. A distanza di un mese i biancorossi ritrovano i tre punti e consolidano la quarta posizione di classifica. Contro il San Donato Tavarnelle non c’è storia o quasi, finisce 3 a 0 con le reti di Di Massimo, Petrella e Melchiorri. Gli ospiti colpiscono l’incrocio dei pali con Bovolon, ma alla resa dei conti il migliore è il portiere Biagini. L’Ancona, quarta, riporta a +3 il vantaggio sulla Carrarese fermata sul pareggio a Fermo, a sette giornate dal termine della regular season, con i playoff praticamente in cassaforte, l’obiettivo è quello di non perdere posizioni e magari migliorare la classifica considerato lo scontro diretto in casa con il Cesena. Si interrompe dopo sei giornate la striscia positiva del San Donato.

“Vogliamo fare di tutto per interrompere questo digiuno” ha affermato Colavitto alla vigilia del match. L’Ancona non vince da quattro partite, nelle quali ha messo insieme solo due punti, per difendere il quarto posto dall’assalto delle inseguitrici sono necessari i tre punti. Non c’è Prezioso, espulso a Lucca, il centrocampista farà da spettatore anche nelle prossime due giornate, la società ha deciso di multarlo. La matricola San Donato Tavernelle, reduce da sei risultati utili consecutivi, deve fare a meno di Federico Russo, otto gol e sei assist, fermato dal giudice sportivo. Le due squadre si sono affrontate una sola volta, nel match di andata.

L’Ancona impiega appena 13’’ per andare alla conclusione con Di Massimo, il tiro è centrale, ma le intenzioni dei padroni di casa appaiono subito chiare. La porta del San Donato Tavernelle capitola al 6’: Carcani frana addosso a Paolucci in area, l’arbitro assegna il calcio di rigore, Di Massimo sul dischetto spiazza Biagini e fa 1 a 0. L’undici toscano avrebbe la possibilità di pareggiare il conto al 16’ ma Marzierli servito in area da Carcani calcia sul fondo dopo aver controllato bene la sfera. Passano due minuti e l’Ancona raddoppio: breack di Mezzoni nella proprià metà campo, il laterale destro avanza palla al piede poi allarga per Petrella, il tiro cross debole ma angolato termina la corsa in rete a fil di palo, 2 a 0 e partita in discesa per la dorica. Simonetti per due volte e Di Massimo (bravo Biagini) vanno vicinissimi al terzo gol che non arriva. Il San Donato barcolla poi torna a farsi pericoloso in chiusura di frazione: gran tiro di Bovolon con il sinistro, l’incrocio dei pali salva Perucchini.

Dopo il riposo Colavitto lascia negli spogliatoi Petrella, al suo posto Lombardi. I biancorossi impiagano pochi minuti per mettere al sicuro il risultato: il San Donato perde palla sul pressing dell’Ancona all’altezza della propria trequarti, Di Massimo serve Melchiorri, il cigno di Treia con il piattone spinge in rete il 3 a 0, sesto gol in campionato per l’attaccante maceratese. Un sinistro di Simonetti viene alzato in angolo da Biagini il migliore dei suoi, poi il neo entrato chiama alla parata con i piedi Perucchini. L’Ancona comincia a rifiatare, è necessario dosare le forze in vista della partita di martedì prossimo ad Imola, una girata di Lombardi termina a lato. Il San Donato Tavarnelle cerca il gol della bandiera e ci va vicino con Noccioli, ottimo l’intervento di Perucchini. Sul fronte opposto Biagini chiude in calcio d’angolo su Spagnoli.

Martedì prossimo nel turno infrasettimanale l’Ancona sarà impegnata in trasferta sul campo dell’Imolese poi il 20 marzo posticipo in notturna con il Cesena.

Il tabellino:

ANCONA (4-3-3): Perucchini 6,5; Mezzoni 6,5, Mondonico 6 (25’ s.t. De Santis n.g.), Camigliano 6 (36’ s.t. Fantoni n.g.), Martina 6; Simonetti 7, Gatto 6, Paolucci 6,5; Petrella 7 (1’ s.t. Lombardi 6), Melchiorri 6,5 (16’ s.t. Mattioli n.g.), Di Massimo 7,5 (16’ s.t. Spagnoli n.g.). A disp.: Vitali, Moretti, Ruani, Pecci, Brogni, Barnabà, Basso. All.: Colavitto.

SAN DONATO TAVARNELLE (4-): Biagini 6,5; Carcani 5,5, Gorelli 6, Siniega 6, Enrico Rossi 5,5 (32’ s.t. Montini n.g.); Regoli 6, Bovolon 6 (32’ s.t. Viviani n.g.), Alessio Rossi 5,5 (1’ s.t. Sepe 6); Gerardini 5,5, Marzierli 5,5 (17’ s.t. Noccioli 6), Galligani 5,5 (17’ s.t. Borghi n.g.). A disp.: Cardelli, Calamai, Bianchi, Contipelli, Pezzola, Gjana. All.: Ghizzani.

TERNA ARBITRALE: Francesco D’Eusanio di Faenza (assistenti Chiavaroli di Pescara e Jorgji di Albano Laziale, quarto ufficiale Cravotta di Città di Castello).

RETI: 6’ p.t. Di Massimo (A), 18’ p.t. Petrella (A), 3’ s.t. Melchiorri (A).

NOTE: un minuto di silenzio per commemorare le vittime del naufragio sulle coste di Cutro. Spettatori 2.000 per un incasso di 13.598 euro. Calci d’angolo 8 a 6. Ammoniti Perucchini, Sepe. Recupero: 7’ (3+4).