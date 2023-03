VOLLEY A3 - Ultimo atto della Coppa Italia al Banca Macerata Forum, il primo match dei biancorossi è sabato alle 20 contro la Tuscania. Il centrale Matteo Pizzichini: «Stiamo lavorando con il coach per ottenere il miglior risultato possibile»

Sabato finalmente arriva l’appuntamento tanto atteso, comincia la Final Four di Del Monte Coppa Italia di Serie A3 con le semifinali. Sul grande palcoscenico del Banca Macerata Forum, la Med Store Tunit farà il suo esordio nella seconda gara di giornata alla ore 20 contro la Maury’s Com Cavi Tuscania. Gli ospiti partecipano al Girone Blu dove occupano al momento il quarto posto in classifica, ma sono in piena lotta per raggiungere il terzo: nelle ultime tre uscite di campionato hanno raccolto due sconfitte prima della vittoria casalinga contro Ortona che ha dato nuova carica alla squadra in vista della Final Four. La Med Store Tunit arriva invece dalle vittorie su Mirandola e Montecchio Maggiore, che hanno permesso ai biancorossi di consolidare la terza posizione e di arrivare nella forma migliore a questo imperdibile appuntamento di Coppa Italia.

«Siamo carichi e stiamo lavorando con il coach per ottenere il miglior risultato possibile – conferma il centrale Matteo Pizzichini – Abbiamo cominciato a studiare Tuscania in vista della sfida di sabato, a questi livelli ci conosciamo e sappiamo bene la qualità individuale di ogni squadra. Anche per questo siamo molto concentrati su di noi, servirà una prestazione perfetta». Si tratta infatti di una gara secca, dove può fare la differenza anche l’aspetto mentale. «Assolutamente – aggiunge Pizzichini – conta poco quanto abbiamo fatto fino ad ora nella stagione. Dobbiamo metterci qualcosa in più, tanta energia e contiamo molto anche sul sostegno del nostro pubblico. Siamo un gruppo unito e il coach ci sta preparando al meglio per affrontare questa grande avventura».

La Final Four di Del Monte Coppa Italia di Serie A3 si disputerà al Banca Macerata Forum a partire dalle 17 di sabato con la sfida tra Abba Pineto e Farmitalia Catania, quindi alla 20 la seconda semifinale tra Med Store Tunit e Maury’s Com Cavi Tuscania. I biglietti, con le formule dell’abbonamento per la due giorni Final Four, e i giornalieri, sono disponibili sul sito www.liveticket.it seguendo le indicazioni presenti su www.pallavolomacerata.it.