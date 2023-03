VOLLEY - Oggi la presentazione dell'ultimo atto della Coppa Italia di A3 che si disputerà sabato e domenica al Banca Macerata Forum. Presente anche Massimo Righi, presidente della Lega Volley: «Attestato di grande stima per questa città per un evento che finora si era sempre disputato a Bologna». L'invito del sindaco «per fare il tifo alla Med Store Tunit ma anche per applaudire sportivamente tutte le squadre che scenderanno in campo». Ecco tutte le partite in programma sabato e domenica

di Mauro Giustozzi (foto di Fabio Falcioni)

Quattro squadre, oltre trecento persone al seguito, una copertura mediatica nazionale con trasmissione in diretta delle partite.

Fari accesi nel prossimo fine settimana su Macerata che ospiterà la prima Final Four di Coppa Italia di A3 che esce da Bologna, sede dove si è giocata la prima edizione nello scorso anno. Un evento che tramite la pallavolo farà di Macerata il punto di riferimento del volley nazionale con la fase finale della Del Monte Coppa Italia di serie A3 organizzata dalla Lega Volley in collaborazione con la Pallavolo Macerata nei giorni di sabato 11 e domenica 12 marzo al Banca Macerata Forum su cui per l’occasione verrà montato il campo di gioco tricolore.

Si sfideranno quattro squadre qualificate per contendersi il trofeo che sono Med Store Tunit Macerata, Abba Pineto provenienti dal Girone Bianco, Farmitalia Catania e Maury’s Com Cavi Tuscania qualificate dal Girone Blu. La presentazione della manifestazione si è tenuta stamattina alla gran sala Piero Cesanelli dell’arena Sferisterio, non a caso luogo deputato allo sport della palla al bracciale prima di diventare punto di riferimento della lirica internazionale. A fare gli onori di casa il sindaco Sandro Parcaroli, nella veste anche di main sponsor della Pallavolo Macerata, l’assessore allo Sport Riccardo Sacchi, il presidente di Lega volley Massimo Righi, i dirigenti del club maceratese Gianluca Tittarelli e Francesco Gabrielli, il direttore generale di Unimc Mauro Giustozzi, l’allenatore della Med Store Flavio Gulinelli con la squadra al completo.

Si riaccendono quindi i fari su un appuntamento di livello nazionale, con la Lega volley che ha scelto Macerata per questo evento sia per il suo glorioso passato pallavolistico legato molto alla Lube ma anche per il presente e futuro che ora viene incarnato dalla Pallavolo Macerata in serie A3 e dalla Cbf Balducci in A1 femminile. Terra che da sempre respira il profumo del grande volley.

«Sono felice ed orgoglioso di portare i saluti dell’amministrazione che ha voluto fortemente questa manifestazione – ha esordito il sindaco Sandro Parcaroli – così importante nella nostra città. Un grazie al presidente della Lega, Righi, che ha accettato la proposta di poter avere la grande pallavolo nel nostro storico palas che vorrei vedere pieno in occasione di queste due giornate. Per fare il tifo per la Pallavolo Macerata ma anche per applaudire sportivamente tutte le squadre che scenderanno in campo. La nostra città si conferma sensibile e attenta allo sport, non a caso siamo stati lo scorso anno Città europea dello sport e il volley è da sempre molto presente nel tessuto maceratese, in passato con la Lube che resta una società importante della nostra provincia anche se non gioca più a Macerata dove ci sono altre realtà di grande livello e di qualità in questo sport».

Tutte le quattro gare saranno trasmessa in diretta sul canale YouTube di Lega Pallavolo Serie A, garantendone una visibilità mondiale. «Prima di tutto voglio dire che essere qui, in un luogo storico e meraviglioso come l’arena Sferisterio mi ha dato una grandissima emozione – ha detto il presidente della Lega Massimo Righi -. Siamo alla seconda edizione di questa finale di A3, è la prima Final Four che si disputa lontano da Bologna dove abitualmente la organizziamo come Lega mentre stavolta c’è il grande contributo dato dalla Pallavolo Macerata nel mettere in piedi questo evento. E’ un attestato di grande stima e considerazione che abbiamo per questo club che sta crescendo. Sarà una due giorni di ottimo livello, con squadre forti dove militano giocatori importanti. Del resto, da studi che abbiamo fatto, il campionato di serie A3 a livello mondiale si piazza in una decima posizione rispetto a tanti altri tornei di questo livello. Tanto è vero quello che dico che l’interesse per questo campionato è significativo visto che vengono acquistati i diritti per poter scommettere sulle gare di questo torneo. Trasmetteremo in tv gratuitamente tutte le partite di questa finale per dare il massimo della visibilità possibile. Speriamo che ci sia una folta presenza di tifosi al palazzetto, una degna cornice per questo appuntamento. Ci sarà il campo tricolore che torna dopo quasi un decennio a Macerata. Chiudo dicendo che il nostro movimento vive un momento felice sia a livello di risultati delle nazionali ma anche del numero di tesserati che ha superato quelli dell’epoca pre covid».

Tutte le squadre saranno ospitate all’hotel I Colli mentre il quadro delle gare vedrà sabato alle 17 la sfida Abba Pineto – Farmitalia Catania e alle 20 Med Store Tunit Macerata – Maury’s Com Cavi Tuscania. Domenica alle 15 finale terz – quarto posto, alle 18 la finale decreterà la squadra campione della Del Monte Coppa Italia di Serie A3.

«Siamo una città che da sempre eccelle nel volley, prima con la presenza decennale della Lube adesso con quella della Med Store – ha ricordato l’assessore Riccardo Sacchi -. E’ un appuntamento sportivo in linea con l’impegno che questa amministrazione ha preso verso lo sport. Una due giorni di grandi partite, con squadre forti ed atleti di primo piano rappresentano un richiamo importante per gli appassionati di questo sport e danno una visibilità nazionale alla nostra città tramite le dirette tv e la copertura mediatica che ci sarà» mentre il presidente della Pallavolo Macerata, Gianluca Tittarelli ha ricordato come «se siamo arrivati a questa final four lo dobbiamo al lungo cammino effettuato in quasi 40 anni di attività sportiva nata in un quartiere di Macerata. Siamo molto orgogliosi di essere giunti a questo livello e con grande piacere siamo oggi qui a presentare questa manifestazione che rappresenta da un lato un grande impegno e dall’altro ne siamo davvero orgogliosi. In questi due giorni avremo alberghi pieni e un bel giro di persone che arriveranno a Macerata per questa Final Four che farà respirare aria di volley importante. Saremo protagonisti anche in campo con la nostra squadra e credo che per i ragazzi della Med Store sarà importante potersi giocare questo trofeo in casa propria. L’appello che faccio alla città è di venire al palazzetto in tanti per assistere a questo spettacolo sportivo».

Chiusura con il coach della Med Store, Flavio Gulinelli, che ha ribadito come «sarà un’emozione per tutti giocare sul taraflex tricolore e posso assicurare a nome mio e dei ragazzi che metteremo in campo tutto quello che abbiamo. E’ stata organizzata questa finale in casa per raggiungere il miglior risultato possibile, non ci nascondiamo affatto. Speriamo che venga tanta gente al palas ad applaudire tutte le squadre, ma noi soprattutto prima di tutti».

I biglietti per assistere alle gare di sabato e domenica sono in vendita solo sul sito www.liveticket.it, dove si potrà scegliere tra due formule: il biglietto giornaliero, valido per la giornata di sabato oppure per la giornata di domenica; l’abbonamento, che permette di assistere alle gare di entrambe le giornate. Il prezzo dell’abbonamento per assistere alla due giorni di gare è di: 30 euro Settore nero (la tribuna centrale); 25 euro gradinata numerata. Tutti i tesserati Fipav possono beneficiare di un abbonamento a prezzo ridotto: 20 euro gradinata numerata mentre il biglietto giornaliero per le gare di sabato o domenica corrisponde a 20 euro per il Settore Nero (tribuna centrale); 15 euro per la gradinata numerata.