CONTROLLI - I carabinieri della Compagnia di Macerata hanno anche segnalato due persone come assuntori di droga

Favoreggiamento della prostituzione, dopo la condanna a due anni un cinese finisce in manette. I fatti risalgono al 2016 e dopo la sentenza definitiva il tribunale di Sorveglianza di Ancona ha emesso un ordine di carcerazione per l’uomo che è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Corridonia e ora si trova ai domiciliari. Questo uno dei risultati dei controlli dei militari della Compagnia di Macerata. Ci sono poi una serie di interventi legati al consumo di droga o alcol alla guida.

È il caso di una persona che è stata denunciata dai carabinieri del comando di Corridonia perché trovata alla guida sia in stato di ebbrezza alcolica che sotto l’effetto di droga (cocaina e cannabinoidi). Era stata coinvolta in un incidente a Monte San Giusto e sottoposta ad accertamenti era risultata positiva ad alcol e droga. Il Norm di Macerata nel corso di vari controlli ha denunciato tre persone per guida in stato di ebrezza e ha ritirato tre patenti. Inoltre ha denunciato per l’inosservanza del foglio di via obbligatorio da Macerata un italiano, fermato e controllato alla stazione. Il Nucleo radiomobile, durante i controlli eseguiti nel centro cittadino e nei parchi, hanno segnalato due persone alla Prefettura di Macerata perché avevano alcune dosi di droga. I carabinieri hanno recuperato die spinelli contenenti hashish e marijuana e 1,70 grammi di marijuana. I carabinieri di Monte San Giusto hanno denunciato una persona per guida in stato di ebrezza. Al controllo con l’etilometro aveva un tasso alcolico di 2,71 grammi per litro (oltre cinque volte il limite di legge che è di 0,5 grammi per litro). E’ stata ritirata la patente di guida e il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo per la successiva confisca.

Gli altri dei controlli: