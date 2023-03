TREIA - L'uomo è stato fermato dai carabinieri e ha scoperto che era stato raggirato. Due denunciati

Attiva una polizza Rca online, scopre che è una truffa quanto i carabinieri lo fermano e lo multano perché non aveva l’assicurazione. Due persone sono state denunciate per aver raggirato l’automobilista che aveva risposto ad un annuncio su di un sito e attivato una polizza Rca per la sua auto.

L’uomo aveva pagato quanto richiesto con ricariche su carte Postepay, purtroppo però i soldi, secondo le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Treia, sono finiti in tasca ad un uomo e una donna campani. Di polizze attivate manco l’ombra. Ma l’automobilista non ne aveva idea e pensando di essere in regola girava tranquillamente. Sino a quando non l’hanno fermato i carabinieri contestandogli la guida senza copertura assicurativa. È finita con l’uomo che negli uffici della stazione di Treia ha presentato denuncia verso chi gli aveva venduto la falsa polizza.

(Gian. Gin.)



