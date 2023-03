MONTEFANO - Gli scontri tra i tifosi di Appignanese e Cingolana, i carabinieri hanno ricostruito la dinamica dei fatti

Rissa durante la partita tra Appignanese e Cingolana (campionato di Prima Categoria) allo stadio di Montefano, quattro Daspo emessi dal questore di Macerata in seguito alla richiesta dei carabinieri della stazione di Appignano che hanno svolto le indagini su quanto accaduto lo scorso 28 gennaio (ma i fatti si sono appresi oggi) e che hanno portato alla Denuncia di 4 persone per rissa aggravata, lesioni, danneggiamento e violenza in occasione di manifestazione sportiva. La lite tra i tifosi era culminata con il lancio di diversi petardi da parte di alcuni contro i contendenti. L’azione è degenerata in una rissa tra quattro tifosi e il danneggiamento dell’auto di uno di questi. Una persona è rimasta ferita riportando sette giorni di prognosi.

I carabinieri sono intervenuti con diverse pattuglie per riportare la calma e sono state identificate sia le persone coinvolte e sono stati sentiti testimoni per ricostruire l’accaduto. I carabinieri hanno chiesto un Daspo per quattro tifosi, provvedimento che è stato emesso dal questore Vincenzo Trombadore. Il provvedimento prevede il divieto di accesso negli impianti sportivi del territorio nazionale durante lo svolgimento di incontri di calcio valevoli per i campionati di serie A, B e C e per tutti i campionati dilettanti, di gare valevoli per le coppe nazionali e internazionali e anche di partite amichevoli. Per tre persone il divieto durerà un anno, per la quarta è di due anni.

