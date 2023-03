VOLLEY SUPERLEGA - L'Allianz si è presentata a Civitanova con soli 8 atleti. Per i biancorossi arriva la terza vittoria consecutiva. Super Bottolo (Mvp). Martedì c'è la Champions, in Turchia

di Mauro Giustozzi

Terzo successo consecutivo, quarto posto di regular season blindato prima dell’ultima sfida di campionato e utile allenamento, veloce, anche in chiave Europa per la sfida che attende martedì la Lube in Turchia.

Meglio di così non si poteva in questo confronto troppo impari contro una Milano decimata da infortuni e Covid, che ha lottato e sorpreso nel primo set i civitanovesi ma che ha poi dovuto alzare bandiera bianca quando il livello di gioco in attacco, a servizio e muro ha schiantato la loro eroica resistenza. Trascinata da un Bottolo mvp della serata (62% in attacco e 4 muri) e che ha avuto un impatto importante quando è entrato nel finale del primo set sostituendo un Nikolov impreciso, i biancorossi si sono imposti con una netta superiorità in attacco (56% di positività) ed a muro (8 blocchi vincenti). Allianz che ha sorpreso nelle battute iniziali i tricolori per un assetto improvvisato e senza punti di riferimento, con un Mergarejo rivelatosi top scorer della partita ed una prestazione generosa con tanti giocatori fuori ruolo che hanno però dato il massimo impegno e hanno meritato l’applauso per primi degli avversari alla fine.

Gara condizionata dai tanti assenti nelle file meneghine: oltre a Ishikawa reduce dall’infortunio accusato in Coppa Italia che osserva la gara dalla panchina, la squadra di Piazza deve rinunciare a molti giocatori titolari colpiti dal Covid. Ma per questioni di calendario e dell’impossibilità di recuperare più avanti questa partita la Lega ha comunque deciso di farla disputare, pur con un’Allianz costretta in formazione completamente rimaneggiata e con appena otto atleti iscritti a referto, quindi di fatto senza cambi. Non ci sono Patry, Porro, Ebadipour e Bonacchi tra i lombardi con Loser al palleggio ed i tre schiacciatori Vitelli, Mergarejo e Pesaresi. Blengini si affida invece al sestetto tipo che nelle ultime uscite ha portato a casa vittorie importanti per consolidare la quarta posizione in classifica.

Subito in evidenza nei primi scambi Zaytsev che tra attacco e servizio mette a terra i primi punti del 6-2 con cui si incanala il parziale. Milano però combatte con determinazione e grazie all’ace di Fusaro accorcia il distacco. Set meno scontato di quello che si poteva ipotizzare con l’Allianz che sfruttando anche i troppi errori al servizio di Civitanova resta in scia (12-10). Il più ispirato tra i marchigiani è Yant in una Lube forse anche sorpresa dai pochi punti di riferimento che la squadra di Piazza dà con un assetto del tutto inedito. Così gli attacchi di Mergarejo e Vitelli col fallo fischiato a Nikolov portano i lombardi sul 17-19 costringendo Blengini a chiamare fuori Nikolov per Bottolo. Inatteso il finale in volata, con l’ingresso anche di Garcia che consegna quattro palle set a Civitanova che chiude alla seconda con Anzani.

Secondo che si apre nel segno di Zaytsev, il cui servizio scava il 5-0. Milano stavolta fatica di più a reggere il ritmo dei tricolori, anche perché la squadra di Blengini prende le misure agli avversari. La potenza al servizio ed in attacco della Lube prende il sopravvento su Milano (15-9) che però gioca al massimo delle sue potenzialità per l’assetto che ha. Il turno al servizio di Yant affonda le ultime chance dei milanesi costretti alla resa in maniera più netta di quanto accaduto nel set iniziale.

Incontro che inevitabilmente si mette completamente in discesa per il sestetto di Blengini al cospetto di un avversario che non ha giocatori e soluzioni da mettere in campo per invertire l’inerzia di una partita ora saldamente nelle mani dei civitanovesi. Lube padrona anche in avvio del terzo parziale (8-4). Si amplia il divario del punteggio in questo set dove Civitanova aumenta i giri anche a muro e si allontana dagli avversari. C’è spazio anche per Garcia che fa rifiatare Zaytsev nella seconda parte del parziale che consegna una vittoria più che mai scontata a Civitanova mentre Milano esce con l’onore delle armi dall’Eurosuole Forum per l’organico ridotto al lumicino con cui ha dovuto affrontare questa sfida.

Lube che torna in campo già martedì 7 marzo (alle 17) in Champions League nell’andata dei quarti di finale sul campo dell’Halkbank Ankara prima di chiudere la regular season domenica 12 a Perugia.

CIVITANOVA – MILANO 3-0 (25-22, 25-15, 25-12):

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Anzani 5, Zaytsev 15, Nikolov 2, Chinenyeze 5, De Cecco 1, Yant 8; Balaso (L), Bottolo 13, Garcia 5, D’Amico, Gottardo. NE.: Diamantini, Sottile, Ambrose (L). All. Blengini.

ALLIANZ MILANO: Pesaresi 1, Piano 3, Vitelli 5, Mergarejo 16, Fusaro 3, Loser 6; Colombo (L). NE.: Ishikawa. All. Piazza.

ARBITRI: Vagni e Caretti.

NOTE: spettatori 1931, incasso di 24090 euro. Durata set: 26’, 20’, 19’, totale 65’. Civitanova: battute sbagliate 11, vincenti 6, muri 8, errori 15. Milano: bs. 11, v. 2, m. 4, e. 21.

(foto Spalvieri)