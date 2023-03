VOLLEY - La decisione presa dal cda della Lega per evitare di dover spostare le gare play off. Domani si giocherà regolarmente all'Eurosuole alle 18

Casi di Covid tra i giocatori dell’Allianz Milano, il cda della Lega Pallavolo Serie A maschile ha deliberato di confermare la gara in programma per domani contro la Lube all’Eurosuole di Civitanova. Una decisione arrivata dopo avere riscontrato l’impossibilità di apportare modifiche all’attuale programma, anche in considerazione della volontà espressa, all’unanimità da tutti i consiglieri, di non modificare la sequenza delle gare dei play off.

«Decisione quest’ultima assunta al fine di non compromettere il regolare e proficuo svolgimento della fase più importante del Campionato – dice la Lega in un comunicato – tenuto altresì conto della necessità di dovere assicurare i necessari tempi di recupero agli atleti, dell’assoluta incertezza in ordine alle disponibilità dei campi da gioco in caso di modifica del calendario, della circostanza che alcune società hanno già da tempo avviato la prevendite dei biglietti per assistere alla prima gara dei play off e, infine, del fatto che la disapplicazione del protocollo sanitario, già disposta a decorrere dalla recente final four di Coppia Italia, era stata da tempo decisa per la fase dei play off, per esigenze di calendario del tutto analoghe a quelle che caratterizzano le ultime due giornate di regular season del campionato».