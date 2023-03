VOLLEY - Il centrale parla in attesa del match di sabato all’Eurosuole Forum di Civitanova (alle 18): «Bisogna giocare davvero bene per prevalere. Per noi sarà indispensabile mettere in difficoltà il sestetto meneghino fin dai primi punti per non far emergere i loro punti di forza. Il nostro primo avversario a volte siamo noi stessi»

In attesa di scendere in campo sabato alle 18 all’Eurosuole Forum di Civitanova contro l’Allianz Milano per la decima giornata di ritorno della regular season, il centrale biancorosso Simone Anzani parla con grande serenità della ritrovata sicurezza in casa Lube. L’atleta cuciniero sottolinea il valore degli avversari, ma dimostra di avere le idee chiare sull’atteggiamento da tenere contro il gruppo ambrosiano e dribbla ogni possibile ragionamento sulla griglia dei playoff Scudetto, ricordando che la Lube dovrà procedere a piccoli passi per andare lontano. «Dopo un mesetto abbondante di problematiche varie, abbiamo ripreso il nostro percorso di crescita e siamo tornati a macinare punti. Dobbiamo affrontare il cammino verso i playoff con il nostro modo di giocare e le nostre certezze. Questa è la mentalità da tenere anche nel match contro Milano, squadra che ha dimostrato a più riprese di essere molto pericolosa. L’Allianz ha fatto vedere di che pasta è fatta anche in semifinale di Coppa Italia con Trento andando sopra di due set – commenta Simone Anzani -. La vittoria contro l’Itas poi non è arrivata per qualche leggerezza, ma quella di Roberto Piazza è una squadra contro cui bisogna giocare davvero bene per prevalere. Per noi sarà indispensabile mettere in difficoltà il sestetto meneghino fin dai primi punti per non far emergere i loro punti di forza. Ci troveremo di fronte un parco schiacciatori di qualità. Anche se Ishikawa e i suoi compagni non dovessero essere al meglio fisicamente riuscirebbero comunque a creare problemi. Detto questo, come sempre noi dobbiamo guardare dalla nostra parte del campo. Ogni gara ha le sue pressioni, ma siamo sereni. Il fatto che la conquista dei tre punti ci consentirebbe di chiudere in anticipo il discorso del quarto posto non ci farà avvertire particolari tensioni – conclude Simone Anzani -. Noi dobbiamo pensare a giocare la partita nel migliore dei modi senza fossilizzarci sulla classifica o sulla possibile griglia playoff. Il primo avversario della Lube a volte è la stessa Lube, non dobbiamo fare calcoli, mentre ogni match va giocato come se fosse l’ultimo».