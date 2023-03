CALCIO - Esordio contro il Como per il 19enne lanciato dal Tolentino dopo essere cresciuto alla Robur Macerata. La soddisfazione di Marco Romagnoli e Matteo Siroti: «Si è avverato un sogno iniziato 4 anni fa»

di Andrea Cesca

Esordio in Serie B per Alessandro Seghetti. Il giovane attaccante del Perugia ieri sera è sceso in campo nella parte finale della partita con il Como giocata allo stadio “Renato Curi” e terminata sullo 0 a 0. L’allenatore dei grifoni, Fabrizio Castori, lo ha mandato in campo al minuto 82’ in sostituzione di un altro marchigiano, Marco Olivieri di Porto Sant’Elpidio, nel tentativo di sbloccare il risultato in proprio favore. Seghetti, maglia numero 78, è entrato nel vivo dell’azione in un paio di circostanze ed ha giocato bene i palloni che gli sono arrivati tra i piedi.

Alessandro Seghetti, classe 2004, originario di Pollenza, dopo aver militato nella Psg Robur Macerata passa al Tolentino dove viene allenato da Stefano Tombolini. Nelle file del sodalizio cremisi si mette in bella evidenza tant’è che nel 2019 si fa avanti il Perugia; il Tolentino lo libera, il giovane Alessandro appena 15enne passa a titolo definitivo alla società umbra per giocare con la formazione under 16. Seghetti fa parte della lista dei convocati di mister Castori per il ritiro di Pieve di Cadore in programma dal 9 al 23 luglio, ma gioca in pianta stabile con la formazione Primavera degli umbri allenata da Formisano: quest’anno per lui 13 gol e un assist in sedici presenze.

«I familiari ci chiesero se potevamo dargli questa possibilità ed acconsentimmo – dice Marco Romagnoli, presidente del Tolentino, che si occupò della trattativa – E’ un ragazzo di grande talento, doveva essere inquadrato, a Perugia è diventato un uomo, diversamente non riesci ad esordire in Serie B».

Non nasconde la propria soddisfazione Matteo Siroti: «Si è avverato un sogno iniziato 4 anni fa. È stato il mio primo giocatore presentato a Perugia e subito dopo siamo entrati a far parte di questa gloriosa società. Lui come calciatore, io come osservatore. Tutt’ora siamo ancora li insieme anche se con ruoli diversi e oggi è un giorno bellissimo frutto di un grande lavoro».