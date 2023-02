PATTINAGGIO - La giovane atleta di Montecosaro trionfa agli indoor di Pescara nella categoria Juniores

Doppio titolo italiano nel pattinaggio velocità per la montecosarese Alice Sorcionovo. Nei recenti campionati italiani Indoor di Pescara la forte atleta di Montecosaro, reduce da un grave infortunio occorso in autunno che le ha impedito di partecipare ai Campionati del mondo in Argentina, rientra e nella prima gara stagionale mette subito tutti in fila.

Primo posto e titolo italiano indoor nel giro ad atleti contrapposti e primo posto e titolo italiano nei 1000 mt sprint, oltre a vincere anche un bronzo nella 3000mt staffetta Americana a squadre con il suo club la LunA Sports Academy di Senigallia. Nonostante una forma ancora non al 100%, Alice nella categoria Juniores dimostra di essere atleta top di livello internazionale e nella stagione appena iniziata siamo sicuri ne sentiremo ancora parlare anche con la maglia della Nazionale. Stagione che sarà per Alice lunga con altri 2 Campionati Italiani (pista e strada), Coppa Europa e quindi il sogno Nazionale con Campionati Europei in Francia e Mondiali in Italia.