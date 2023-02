POLLENZA - L'atleta della Juvenilia si classifica al secondo posto nel giro crono, decima invece nella 1000 metri

Grandi soddisfazioni per la Juvenilia Pollenza, che con dieci atleti ha partecipato agli italiani indoor di pattinaggio velocità e fondo che si sono tenuti a Pescara.

Su tutti spicca Valentina Buccolini, che si conferma e si aggiudica l’argento nel giro crono con un tempo 17.407, e la decima posizione nella 1000 metri. Primo campionato italiano del nuovo allenatore Danny Sargoni, che in pista arriva ottavo nel crono e 16esimo nella 1000 metri. La Juvenilia si attesta alla 14esima posizione su 57 nella classifica per società, grazie alle imprese di tutti i suoi atleti: Valentina Buccolini, Sofia Fermanelli, Alessia Frisoli, Banedetta Marcoaldi, Edoardo Marinelli, Sara Petrucci, Danny Sargoni, Sara Sdrubolini, Francesca Stortoni e Simone Virgili. Nell’impianto comunale gestito dalla Juvenilia si terranno anche due importanti gare federali. Una il 2 aprile con il campionato regionale su pista per tutte le categorie e dal 9 all’11 giugno il campionato italiano junior e senior. Per l’occasione il manto in resina della pista sarà totalmente rinnovato dalla ditta Casali di Jesi.