PROMOZIONE: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Il centrocampista cresciuto nel settore giovanile realizza il gol vittoria nella partita più sentita dalle due tifoserie e infligge il primo ko interno ai biancocelesti. Ribichini e Squarcia trascinano rispettivamente amaranto e biancorossi

di Michele Carbonari

Pochissime reti messe a segno nella sesta giornata di ritorno nel girone B di Promosione. Ma quelle poche, sono pesantissime. Ben quattro, infatti, sono i successi di misura che parlano maceratese.

Quello che vale quasi una stagione, almento per i tifosi, è quello realizzato da Vecchione del Potenza Picena, che decide il derby del San Francesco contro il Trodica nel posticipo domenicale, in un campo ai limiti della praticabilità vista la tanta pioggia. Il centrocampista giallorosso gonfia la rete in scivolata verso la metà del primo tempo, servito da Morbidelli e lancia i suoi ad un punto dalla zona playoff, dove stazionano i biancocelesti di Busilacchi, che incassano la prima sconfitta stagionale di fronte al proprio pubblico. In scia il Casette Verdini, che con il minimo scarto batte al Nello Crocetti il fanalino di coda Grottammare grazie a Ribichini (piatto destro su cross di Russo nella prima frazione), chiamato a sostituire lo squalificato Ulivello.

Ha ripreso slancio la Cluentina, che con mister Marinelli conquista un altro successo interno, sempre di misura con la Passatempese: determinante un colpo di tacco di Squarcia in avvio di gara. I biancorossi scavalcano in classifica il Corridonia, che scivola fra le mura amiche contro il Monturano Campiglione, bravo a ribaltare il vantaggio iniziale di Ciucci sugli sviluppi di un corner. Nei quartieri alti, la Civitanovese allunga in virtù dell’1 a 0 ai danni del Castel di Lama, piegato nel finale dal capitano rossoblu Michele Paolucci (leggi l’articolo). I ragazzi di Nocera si portano a più cinque sull’Aurora Treia, rallentata in casa dal Matelica (leggi l’articolo).

La top 11 (4-3-3): Giachetta (Potenza Picena); Bordi (Casette Verdini), Palazzetti (Aurora Treia), Squarcia (Cluentina), Zandri (Trodica); Vecchione (Potenza Picena), Visciano (Civitanovese), Russo (Casette Verdini); Aquila (Matelica), Paolucci (Civitanovese), Ribichini (Casette Verdini). All.: Santoni (Potenza Picena).

Il personaggio della settimana: David Vecchione (Potenza Picena). Il centrocampista realizza il primo e pesante centro in campionato in stagione. Con una zampata regala il successo nel derby di Trodica. Per lui, cresciuto nel settore giovanile giallorosso, vale ancora di più perché sente il peso della partita in maniera particolare. E il Potenza ora pensa anche ai playoff.