SECONDA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - I biancorossi di Torresi espugnano Villa San Filippo trascinati da Miccichè e Gnanzou, rallentando la rincorsa dei calzaturieri alla vetta del girone E. Nel gruppo F il capitano dei rossoblu piega il Pievebovigliana e permette ai suoi di consolidare il primato

di Michele Carbonari

Il Real Telusiano incappa nella seconda sconfitta di fila e vede fuggire la Pinturetta sempre più sola in testa al girone E di Seconda categoria.

Nella quinta giornata di ritorno i calzaturieri scivolano per la prima volta in campionato fra le mura amiche contro il miglior Morrovalle della stagione, che nonostante il peggior attacco del torneo nella ripresa gonfia la rete con Miccichè (servito da Gnanzou) e dallo stesso Gnanzou (contropiede). I ragazzi di Nerla ora devono recuperare un gap di sette punti dalla formazione fermana, che passa di misura a Santa Maria Apparente (primo ko interno) in zona Cesarini, con i civitanovesi che recriminano per il gol arrivato oltre il recupero concesso dall’arbitro. In terza posizione rallenta il Montecassiano, che chiude a reti inviolate nel campo dell’Aries Trodica, ora sente il fiato sul collo del Real Porto: Emanuele Gasparini (da fuori) e Pandolfi (assist di Mozzicafreddo) piegano il Porto Potenza. Lo United Civitanova cala il tris interno al Csi Recanati grazie alla doppietta di Serantoni e alla prodezza di Mattucci. Dividono la posta in palio Promos (calcio piazzato di Guzzini e primo ics casalingo) e Academy Civitanovese (rigore di Chierichetti), oltre alla Monteluponese a Casette d’Ete (non basta De Caro da fuori area).

Nel girone F vincono fra le mura amiche le prime due. Il San Claudio si afferma di misura contro il Pievebovigliana, che chiude in inferiorità numerica: decisivo Bartolucci di testa nella seconda frazione. La Vigor Macerata, invece, esulta in rimonta al cospetto degli Amatori Appignano. Gli ospiti si portano sul doppio vantaggio in avvio di gara con Carnevali (punizione) e Ciucci (al volo da fuori), gli ospiti ribaltano il punteggio già nel primo tempo trascinati da Allushaj (doppio dribling e tiro), Gabrielli (dopo una respinta in mischia) e Patrassi (assist di Stura). Nella ripresa cala il poker ancora Allushaj, di testa. Rallenta il Borgo Mogliano, a reti inviolate contro l’Atletico Macerata. Sale sempre più in alto il Petriolo, forte del successo all’inglese in trasferta con la Palombese, piegata da Canullo (rigore) e Pierantoni (bolide al volo). I rossoblu allungano sulla Juventus Club Tolentino, bloccata sull’1 a 1 nella tana della Treiese: Canesin (penalty) risponde a Pasotti (di testa su cross di Latini), mentre Lanciotti spara alto un tiro dal dischetto.

Chiudono il turno tre vittorie esterne. Allo scadere, Raponi regala i tre punti alla sua Belfortese contro la Sefrense (esulta togliendosi la maglia, rimedia il doppio giallo e viene espulso). Il Pioraco ringrazia Boumad, che stende la Pennese. Morbidelli (rigore) e Birrozzi (di testa sugli sviluppi di un corner) trascinano la Vis Gualdo sul terreno del Ripesanginesio (Bompadre accorcia le distanze ma non basta).

Nel girone C il Victoria Strada cala il tris a Jesi contro l’Aurora e si mette in scia alla ricerca di un posto nella zona playoff: a segno Tiranti (di testa all’incrocio), Gigli (servito rasoterra da Latini) e Mazzi (a giro al termine di un’azione di prima). La Fabiani Matelica perde lo scontro diretto in casa del Valle del Giano, che l’aggancia in classifica, in piena zona playout.

La top 11 (3-4-3): Giacomelli (Morrovalle); Truppo (Pioraco), Battellini (Belfortese), Camilletti (Real Porto); Gigli (Victoria Strada), Canullo (Petriolo), Mazzi (Victoria Strada), Birrozzi (Vis Gualdo); Serantoni (United Civitanova), Bartolucci (San Claudio), Allushaj (Vigor Macerata). All.: Torresi (Morrovalle).

Il personaggio della settimana: Ivan Bartolucci (San Claudio). A quarant’anni suonati, il bomber si avvicina ancora una volta alla doppia cifra. Contro il Pievebovigliana decide di testa nel secondo tempo una partita maschia e complicata. Il capitano prende per mano la squadra e la trascina all’ennenima vittoria stagionale.