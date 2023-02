PRIMA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - I ragazzi di mister Andrea Diamanti piegano la capolista grazie ai gol di Stebner e Renzi. I biancocelesti di Cicarè battono all'inglese il Portorecanati e accorciano con il duo in vetta

di Michele Carbonari

La capolista Camerino cade a sorpresa a Montecosaro ma limita i danni considerando il pareggio dell’inseguitrice Elpidiense Cascinare in casa della Settempeda.

Al Mariotti l’impresa della quinta giornata di ritorno del girone C di Prima categoria: i gol di Stebner e di Renzi nel primo tempo impongono lo stop ai ragazzi di Tiburzi e regalano la gioia alla squadra di mister Andrea Diamanti, un successo che mancava da ben dodici turni e che rilancia le quotazioni salvezza. Come detto, al Soverchia di San Severino invece finisce in parità: 0 a 0, con un legno per la formazione fermana. Avvicina la vetta l’Appignanese, forte della vittoria all’inglese e fra le mura amiche contro il Portorecanati: decisivi nel secondo tempo Selita (sugli sviluppi di un corner) e Tarquini (diagonale). Esulta di fronte al proprio pubblico anche la Folgore Castelraimondo, trascinata dal tridente: Dashi (di testa su cross di Di Filippo), Albanese (sugli sviluppi della punizione di Sparvoli) e Bisbocci (di destro) calano il tris alla Vigor Montecosaro.

Colpacci esterni per Caldarola ed Elfa Tolentino. I biancorossi di Ceresani (primo centro da quando è primo allenatore) espugnano Sarnano grazie al rasoterra di Cappelletti nella prima frazione. I ragazzi di Eleuteri, invece, si impongono all’inglese nella tana dell’Urbis Salvia (Lasku scheggia la traversa): determinanti, con un gol per tempo, Papavero (inserimento sulla spizzata di Maccari) e Storani (diagonale in contropiede). Terminano a reti inviolate Montemilone Pollenza (palo di Carboni e primo pareggio interno) – Esanatoglia (in dieci, ma primo punto della gestione dell’ex di turno Ortolani) e Cingolana – Cska Corridonia.

La top 11 (4-3-3): Emiliani (Cingolana); Baiocco (Montemilone Pollenza), Campilia (Settempeda), Pagliarini (Portorecanati), Saraceni (Elfa Tolentino); Mosciatti (Esanatoglia), Biagioli (Montecosaro), Tarquini (Appignanese); Di Modica (Cska Corridonia), Albanese (Folgore Castelraimondo), Cappelletti (Caldarola). All.: Diamanti (Montecosaro).

Il personaggio della settimana: Andrea Diamanti (Montecosaro). Al debutto in prima squadra, l’esordiente tecnico civitanovese è partito bene con delle vittorie iniziali. Dopo un momento buio e di risultati negativi, durante il quale ha lavorato con i tanti giovani in rosa, ha centrato l’exploit contro la prima della classe. Una vittoria che rida morale ed entusiasmo per provare a raggiungere l’obiettivo salvezza.