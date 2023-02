CINGOLI - La vittima è un 85enne, la tragedia è avvenuta in località Cervidone. Secondo gli accertamenti dei carabinieri si tratta di un gesto volontario

Cade da una scala, morto un uomo di 85 anni. E’ successo a Cingoli intorno alle 14 di oggi, in località Cervidone. Il corpo senza vita dell’uomo è stato trovato all’interno di un capannone vicino alla casa in cui viveva. Secondo quanto è stato ricostruito si è trattato di un gesto volontario. Nel primo pomeriggio è scattato l’allarme perché l’uomo, solito uscire dopo pranzo, non era stato più visto. Le ricerche di chi lo conoscevano hanno portato ad un capannone ed è lì che è stato trovato il corpo senza vita. Sul posto è intervenuto il 118 ma ormai non si poteva fare più nulla per l’anziano. Secondo la ricostruzione svolta dai carabinieri della stazione di Cingoli, intervenuti sul posto, si è trattato di un gesto volontario dell’uomo che dopo essere salito su di una scala si è poi lasciato precipitare da una altezza di circa 3 o quattro metri.

(Ultimo aggiornamento alle 19,30)