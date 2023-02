CIVITANOVA - Apprezzata la prima edizione del Giovedì grasso al Lido Cluana che si è svolta questo pomeriggio. Domenica la festa in piazza

Civitanova si è colorata oggi pomeriggio di maschere e mascherine per la festa di Giovedì grasso al Lido Cluana. Un anticipo del carnevale in programma domenica in piazza che ha fatto divertire grandi e piccini.

Nella palazzina liberty infatti il Centro per la famiglia in collaborazione con le associazioni Nuovo mondo e Piccoli sogni hanno intrattenuto dal primo pomeriggio decine di bambini e bambine arrivati in maschera.

Nel corso della festa ci sono stati momenti laboratoriali per poi lasciare spazio al divertimento puro con musica e balli. Il Giovedì grasso al lido è alla sua prima edizione, ma ha riscosso fin da subito l’apprezzamento dei tanti accorsi per anticipare il Carnevale e far durare un po’ di più la magia di questo momento dell’anno.

Ad abbellire il centro anche alcune installazioni luminose in piazza, dal cuore (eredità di San Valentino) fino alla cornice per i “selfie” e i giullari.

(foto di Federico De Marco)