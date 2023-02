Giovedì grasso al lido Cluana

CIVITANOVA - Partono il 16 febbraio i festeggiamenti del Carnevale con l'iniziativa dedicata ai bambini e alle bambine dal centro per la famiglia

Giovedì grasso con laboratori per bambini e animazione alla palazzina del lido Cluana. Prendono avvio da giovedì i festeggiamenti del carnevale a Civitanova con l’iniziativa ad opera del centro per la famiglia gestisto dal Paolo Ricci.

A partire dalle 15,30 un pomeriggio all’insegna del divertimento e della spensieratezza: «il Carnevale del centro per la famiglia – ha dichiarato l’assessore Barbara Capponi – apre tutte le iniziative che si svolgeranno con eventi differenti anche domenica e fino a martedì prossimo: giovedì grasso, 16 febbraio, un momento di festa, con attività pensate in momenti distinti, laboratoriali o con la musica, volute per accogliere tutte le esigenze, in un clima di vera inclusione, a misura di tutti». La prima parte del pomeriggio sarà dedicata ai laboratori accessibili attraverso i quali si potranno creare oggetti e decori a tema. Dalle 16,30 si proseguirà con musica e giochi vari dedicati a tutti, grandi e piccoli. Per l’animazione sono state coinvolte due associazioni ludico ricreative, “Nuovo Mondo” e “Piccoli Sogni”. L’ingresso all’evento è libero e gratuito.