FESTA - Triplice appuntamento con le maschere: si comincia con il giovedì grasso al Lido Cluana. Domenica in piazza con banda e gruppi nel segno del divertimento. Emessa l'ordinanza che vieta somministrazione di bevande in bottiglie e lattine, niente bombolette spray

Si apre con il Giovedì grasso la tre giorni del “Carnevalando con la Petena-Il Carnevale Civitanovese” organizzato dagli assessorati al Turismo e alla Cultura del Comune di Civitanova con una formula rinnovata in collaborazione con Proscenio teatro e la partecipazione di associazioni, scuole, parrocchie, quartieri e gruppi spontanei.

La colorata kermesse inizia giovedì alla palazzina Sud del Lido Cluana alle 15,30, con una festa in maschera per bambini e famiglie (ad ingresso gratuito) con laboratori accessibili, poi si proseguirà con musica ed animazione. Domenica 19 febbraio l’evento clou con la festa di piazza che da quest’anno offre un tributo ad una sua figura storica, “La Petena” robusta e gioviale signora, aperta alla comunità in cui viveva tanto che era solita passare nelle case dei bambini che avevano i genitori impegnati al lavoro, per condurli a scuola. Li faceva attaccare tutti ad una corda e poi, come un moderno scuolabus, li lasciava in classe per poi fare il percorso inverso all’uscita.

Il carnevale inizierà domenica alle 15 con la banda cittadina che aprirà la sfilata dei gruppi mascherati. Il corteo muoverà da palazzo Sforza e percorrerà il vialetto nord, corso Dalmazia, via duca degli Abruzzi, corso Umberto I. Il percorso verrà ripetuto due volte per concludersi in piazza XX Settembre, dove tutti i gruppi verranno presentati nelle loro caratteristiche. Sono nove in totale i gruppi iscritti, provenienti oltre che da Civitanova, da Montecosaro e Macerata. Insieme ai gruppi iscritti sfileranno inoltre altre formazioni ospiti: tra cui un ensamble di danza con ballerine brasiliane, il gruppo “cartoon fantasy” con una carrellata di personaggi ispirati al mondo di Walt Disney, Choco Parade, una divertente parata teatrale e musicale con distribuzione di cioccolato al pubblico, Madame Opera, una sontuosa scultura viaggiante alta 5 metri che diffonderà romanze dell’opera lirica. La festa di Carnevale si concluderà martedì 21 febbraio, dalle 16 con musica in piazza. Occhio ai divieti: in occasione del Carnevale è vietato, nelle giornate di domenica 19 febbraio e martedì 21 febbraio l’utilizzo e la detenzione di bombolette spray contenenti sostanze filanti e schiumogene. E’ vietata la vendita, dalle 14 di qualsiasi bevanda contenuta in lattine e bottiglie. La vendita di bevande è permessa solo previa mescita in bicchieri di carta o altro materiale monouso. Annullato il mercatino della domenica.