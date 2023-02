Siena-Lube si recupera il 25 febbraio

VOLLEY - La gara era stata rinviata a causa dell'indisponibilità del PalaEstra in seguito al terremoto in Toscana. Domani alle 12 il club cuciniero apre la sala stampa dell'Eurosuole Forum per un annuncio

Emma Villas Aubay Siena-Lube si recupererà sabato 25 febbraio alle 20. Lo annuncia la società in una nota: «Recepita la decisione odierna della Lega Pallavolo Serie A sulla data ufficiale del recupero di SuperLega, la Lube comunica che la gara tra Emma Villas Aubay Siena e Cucine Lube Civitanova, valida per l’ottava giornata di ritorno della regular season, originariamente in programma il 12 febbraio e successivamente rinviata per l’indisponibilità del PalaEstra, andrà in scena sabato 25 febbraio, alle 20, nell’impianto senese». Domenica prossima i ragazzi di coach Blengini ospiteranno all’Eurosuole Forum Piacenza degli ex Simon, Leal e Lucarelli. Domani alle 12, invece, la sala stampa del palazzetto sarà aperta a giornalisti e tifosi per un importante annuncio del club campione d’Italia.