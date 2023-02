VOLLEY - L'ottava giornata di ritorno di SuperLega era in programma domenica contro la Villas Aubay. Il sindaco della città toscana ha chiuso tutti gli impianti sportivi dopo le scosse delle ultime ore

Terremoto a Siena, rinviata la gara di SuperLega tra Lube e Villas Aubay in programma domenica. A renderlo noto è la società cuciniera, dopo la comunicazione della Lega pallavolo serie A.

«La gara tra Emma Villas Aubay Siena e Cucine Lube Civitanova, valida per l’8a giornata di ritorno in programma per domenica 12 febbraio – si legge nel comunicato del club – è rinviata a data da destinarsi, così come disposto dall’ordinanza urgente emessa dal sindaco di Siena in via cautelare e precauzionale a causa degli eventi sismici che stanno colpendo la città in queste ore. Il primo cittadino ha deciso per la chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali fino al 12 febbraio compreso».