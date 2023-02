VOLLEY - Domenica alle 18 a Civitanova la nona giornata di ritorno della SuperLega, appaiate a 30 punti le due squadre. Per i biancorossi e per lo schiacciatore cubano un match particolare: dall'altra parte ci saranno infatti gli ex Simon, Leal e Lucarelli

In casa Lube Civitanova c’è fermento in vista della sfida interna di domenica (ore 18) contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, gara valida per la nona giornata di ritorno della Regular Season. Si tratta di una settimana speciale per lo schiacciatore biancorosso Marlon Yant, amico fraterno di Robertlandy Simon e molto legato anche ad altri due dei quattro ex, ovvero Yoandy Leal e Ricardo Lucarelli, per i loro trascorsi da compagni di squadra alla Lube. In classifica le due squadre sono appaiate a 30 punti, ma i campioni d’Italia hanno la testa avanti per il miglior quoziente set con una partita ancora da recuperare. Capitan Luciano De Cecco e compagni vogliono tenersi stretto il quarto posto e, al tempo stesso, rosicchiare punti alle formazioni che li precedono in graduatoria

Le parole di Marlon Yant: «Per me è un qualcosa di grandioso, a questi livelli, affrontare degli amici per contendersi una posta in palio così importante. Domenica, all’Eurosuole Forum contro Piacenza, sarà davvero bello ritrovare da rivali Yoandy Leal, Ricardo Lucarelli e Robertlandy Simon, atleti con cui dal mio arrivo in Italia ho condiviso tante partite dalla stessa parte della rete vincendo molto. Mi fa un effetto strano ritrovarli tutti in una volta a Civitanova Marche da avversari. Oltretutto la posta in palio è importantissima, ci giochiamo il quarto posto. Dalla prima battuta contro la Gas Sales la mia grinta sarà quella di sempre forse anche maggiore del solito. Per noi sarà come una Gara5 di Finale, daremo tutto per prevalere e far gioire la tifoseria. Il mio contributo è in crescita? Non ci sono segreti, ma metodo e allenamento. Mi sono focalizzato in palestra sugli aspetti da migliorare e ho sempre avuto il pieno supporto dello staff biancorosso».