EVENTI - Alcune proposte per passare la festa degli innamorati in maniera differente da quanto detta la "tradizione"

di Stefano Fabrizi

Il 14 febbraio è la data consegnata alla storia per festeggiare gli innamorati: fiori, cioccolatini, una serata romantica a lume di candela al ristorante. Per chi vuole essere alternativo ecco alcune proposte per uscire a vedere uno spettacolo da condividere.

MACERATA – Martedì 14 e mercoledì 15 febbraio prosegue con Pour un oui ou pour un non del maestro Pier Luigi Pizzi e l’interpretazione di due giganti della scena, Umberto Orsini e Franco Branciaroli, la stagione del Teatro Lauro Rossi di Macerata nata dalla collaborazione tra il Comune di Macerata e l’Amat e realizzata con il contributo della Regione Marche e del MiC. La produzione dello spettacolo è della Compagnia Orsini con il Teatro De Gli Incamminati. Informazioni e biglietti presso biglietteria dei Teatri (0733 230735), biglietterie del circuito Amat/vivaticket (info su www.amatmarche.net – 071 2072439) e on line su www.vivaticket.com. Inizio spettacolo alle 21.

CIVITANOVA – Una Festa degli innamorati in compagnia delle emozioni del Grande Schermo, per trascorrere una piacevole serata insieme a chi si vuole bene. L’Azienda dei Teatri di Civitanova lancia martedì 14 e mercoledì 15 febbraio al Cinema Cecchetti Un San Valentino da Cinema, con le proiezioni-evento del film A letto con Sartre, del regista Samuel Benchetrit. Le due proiezioni inizieranno alle 21.15 e l’appuntamento di martedì 14 febbraio sarà introdotto da una performance teatrale a cura della scuola comunale di recitazione Enrico Cecchetti, che porterà il pubblico a scoprire il perché di una forza estremamente potente e universale come l’amore.

CORRIDONIA – Corridonia capitale degli innamorati a San Valentino. Martedì 14 febbraio (alle 21:30) il teatro Velluti ospita lo spettacolo “Radice di due”, uno degli allestimenti più sentimentali della prosa nazionale, già premiato in vari concorsi nazionali, proposto dalla compagnia Progetto Musical. Un duo molto affiatato sul palco, gli attori Manu Latini e Ombretta Ciucani, farà vivere al pubblico settanta minuti di emozioni, raccontando le loro vite, emozionando. Una serata romantica, divertente, brillante dedicata alle famiglie, agli innamorati, a tutti coloro che desiderino trascorrere due ore condite da leggerezza e sorrisi. Costo del biglietto: 12 euro (platea e palco). Per informazioni e prenotazioni sono attive due segreterie: 328.4518810 oppure 331.5747500.

PORTO SAN GIORGIO – “Thanks for vaselina” di Carrozzeria Orfeo con la drammaturgia di Gabriele Di Luca è in scena martedì 14 febbraio al Teatro Comunale di Porto San Giorgio, nuovo appuntamento della stagione in abbonamento proposta da Comune e Amat con il contributo di MiC e Regione Marche e la collaborazione di Proscenio Teatro.

Spettacolo di culto del teatro contemporaneo, “Thanks for vaselina” è prodotto da Carrozzeria Orfeo in coproduzione con Marche Teatro con la regia Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi. In scena Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Pier Luigi Pasino, Carlotta Crolle. Drammaturgia Gabriele Di Luca, musiche originali Massimiliano Setti, luci di Giovanni Berti, costumi di Stefania Cempini, scene di Lucio Diana. Biglietti (intero 20 euro, ridotto 15 euro) in vendita al Teatro Comunale (tel. 392/4450125) il giorno di rappresentazione dalle 18, nelle biglietterie del circuito Amat e on-line sul sito vivaticket.com. Informazioni: Teatro Comunale di Porto San Giorgio, tel. 392/4450125 e Amat tel. 071/2072439 amatmarche.net. Inizio ore 21,15.

ANCONA – San Valentino con la musica della Form e di Giuseppe Albanese. Appuntamento martedì 14 febbraio, alle 21, al Teatro Sperimentale di Ancona per l’inaugurazione di AnconaSinfonica2023, realizzata in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche e con gli Amici della Musica “Guido Michelli”, sotto il patrocinio del Comune di Ancona. Il mio Mozart è il titolo del programma di questa serata. L’Orchestra Filarmonica Marchigiana viene guidata, in questa occasione, dal suo Primo violino Alessandro Cervo. Biglietti da 12 a 15 €, prezzo speciale per le scuole di ogni ordine e grado e per gli studenti universitari a 4 €. Biglietteria Marche Teatro (Teatro delle Muse): Tel. 071 52525 | [email protected]. Vendita anche online su www.vivaticket.com. Il concerto viene replicato a Jesi il 15 febbraio, a Macerata il giorno seguente, a Fabriano il 17 e a Osimo sabato 18 febbraio.

JESI – Martedì 14 febbraio con Ramy. The voice of Revolution di Valeria Raimondi ed Enrico Castellani di Babilonia Teatri in esclusiva regionale prosegue stagione di prosa del Teatro Pergolesi di Jesi nata dalla rinnovata collaborazione tra la Fondazione Pergolesi Spontini, il Comune di Jesi e l’Amat, con il contributo della Regione Marche e del MiC. Sul palco Ramy Essam, Enrico Castellani, Valeria Raimondi, Amani Sadat, Luca Scotton. Al termine dello spettacolo il pubblico sarà invitato a restare ancora in teatro per l’incontro/conversazione con i protagonisti dello spettacolo a cura di Pierfrancesco Giannangeli, docente, giornalista e consulente della Fondazione Pergolesi Spontini per la formazione del pubblico. Ultimi biglietti disponibili in vendita presso la biglietteria del Teatro Pergolesi (0731 206888). Inizio spettacolo ore 21.

FERMO – L’amore per la cultura in una foto. In un semplice scatto, magari fatto con cellulare, può esserci la foto vincitrice del contest che la Biblioteca Civica Romolo Spezioli di Fermo e il centro educativo territoriale The Tube organizzano e promuovono per il Grand Tour Marche Cultura dal titolo “L’Amore…per la cultura”. Partecipare è facile. Dal 14 al 28 febbraio, è possibile fare uno scatto, una foto che racconti il proprio amore per la cultura. Nel modo e nel contesto che si preferisce. Poi è possibile pubblicare la foto su Instagram con l’hashtag #culturamylove. Si potranno vincere i premi messi in palio che saranno assegnati ai tre primi classificati in base al numero di like che riceveranno. La partecipazione al concorso è gratuita. Per Info: WhatsApp 3342030805; telefono 0734.284466; email: [email protected]

