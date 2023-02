TURISMO - A Milano presentati i nuovi programmi turistico culturali. Lanciata l'idea di una scarpa dipinta a mano con le bellezze della città.

Recanati, città dell’infinito, ricca d’arte e di cultura anche quest’anno è stata protagonista alla Borsa internazionale del turismo di Milano, come eccellenza delle Marche ed esempio virtuoso di accoglienza turistica nel territorio.

Presentate le strategie di sviluppo della città leopardiana e i nuovi programmi turistici culturali alle porte dell’apertura della stagione estiva 2023 dall’assessora alle Culture e al Turismo Rita Soccio nella conferenza stampa alla presenza del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, dell’assessora alla Cultura della Regione Chiara Biondi e del direttore dell’Agenzia turismo e internazionalizzazione delle Marche Marco Bruschini. L’assessora ha anche lanciato l’dea di una nuova sneaker brandizzata Recanati, una scarpa dipinta a mano da lei stessa con le bellezze recanatesi. «Sarà un piacere realizzare scarpe personalizzate per tutti ì coloro che faranno una donazione in Art Bonus al Comune di Recanati», ha detto tra gli applausi dei presenti che hanno apprezzato l’idea e le originali scarpe indossate dall’assessora.

«Ancora una volta Recanati è protagonista alla Bit di Milano nello spazio della Regione Marche per far conoscere le nostre bellezze culturali e turistiche a un pubblico nazionale e internazionale –Quest’anno ancora più che mai grazie alla volontà della contessa Olimpia Leopardi di esporre per l’occasione un prezioso quaderno numerato dalla penna del poeta Giacomo Leopardi che ha richiamato l’attenzione dei numerosi operatori presenti in fiera. La Bit rappresenta un’importante vetrina per celebrare le nostre eccellenze culturali, la partecipazione a questo grande evento è un’occasione non solo di avere una visibilità che va oltre confine nazionale ma anche l’opportunità di scambiare con amministratori e operatori del settore idee e possibilità di progetti di rete. Promuovere Recanati come altri centri d’eccellenza è una strategia vincente per attrarre turisti che in questo modo avranno la possibilità di visitare i tanti meravigliosi Comuni ognuno con una propria identità e bellezza dell’intero territorio regionale».