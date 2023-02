TREIA - Per la longeva treiese anche gli auguri del sindaco Franco Capponi. Festa alla Grancia di Santa Maria in Selva assieme ad 80 invitati

Festa grande ieri a Treia nel ristorante “La Grancia” di Santa Maria in Selva. C’era da festeggiare Dina Ciucci: la longeva treiese ha tagliato il traguardo del secolo di vita in compagnia dei nipoti don Gabriele Crucianelli e Daniele Crucianelli con la moglie Silvia Sampaolesi e la piccola pronipote Vittoria. Tra amici e parenti circa 80 persone che hanno ripercorso le tappe della vita di una donna i cui valori possono essere riassunti in tre parole: fede, lavoro, famiglia. Particolarmente gradita è stata la visita del sindaco Franco Capponi che ha portato a Dina il saluto gioioso di tutta la comunità treiese.