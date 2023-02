VOLLEY - Dopo quattro ko di fila in SuperLega Civitanova perde il primo parziale del match giocato all'Eurosuole Forum, poi reagisce e porta a casa l'incontro: finisce 3-1, Zaytsev e Yant i trascinatori dei biancorossi

di Mauro Giustozzi

Primo successo del 2023 in SuperLega, quarto posto in classifica in solitaria, staccata Piacenza: si interrompe la crisi di Civitanova, che veniva da 4 sconfitte consecutive, contro una Top Volley Cisterna partita benissimo ma che ha poi subito la rimonta dei cucinieri grazie anche agli innesti dal secondo set in poi di Anzani, Zaytsev e Nikolov rimasti inizialmente in panchina ed anche un Yant uscito alla distanza.

Proprio lo Zar e il giovanissimo schiacciatore sono stati tra i protagonisti assoluti di una Lube che ha cambiato volto e marcia in una sfida carica di tanta tensione e importantissima in chiave piazzamento di classifica in prospettiva dei playoff. Successo che assume ancora più valore perché ottenuto contro un avversario irriducibile che, soprattutto nel terzo e quarto set, ha conteso sino all’ultimo pallone la vittoria ai civitanovesi. Grazie ad un Dirlic confermatosi top scorer della gara, immarcabile per il muro biancorosso, ad uno Zingel monumentale a rete (4 blocchi vincenti sugli 8 di squadra) ed un Gutierrez che quando è stato chiamato in causa ha dato il suo contributo.

La squadra di Blengini, dopo un disastroso primo set, ha cambiato volto grazie agli innesti corposi dalla panchina che hanno rivitalizzato la squadra, restituendole forza sia al servizio che in attacco. Con Yant nominato mvp della gara, ben coadiuvato dai compagni di reparto Nikolov cecchino al servizio (5 ace), uno Zaytsev che ha dato personalità ed esperienza al gruppo ed anche un Garcia che negli scampoli di partita in cui è stato chiamato in causa ha dato il suo contributo. Tre punti di platino, in vista dei prossimi incontri, domenica a Siena e soprattutto quello successivo in casa con Piacenza che potrebbe essere decisivo per il quarto posto di regular season.

Lube a caccia del primo successo in SuperLega del 2023, dove sinora sono arrivate solo sconfitte, 4. Per sfruttare anche il passo falso di Piacenza nell’anticipo di ieri e riconquistare così il solitario quarto posto della classifica. Attenzione però a Cisterna che non ha affatto lasciato le speranze di entrare nella griglia dei playoff, magari salendo sull’ultimo posto utile. Presente in tribuna ad assistere alla gara anche il presidente della Provincia, Sandro Parcaroli. Una Lube che si affida al tridente d’attacco giovane, con tutti assieme in campo dall’inizio l’opposto Garcia ed i martelli Bottolo e Yant. Partono dalla panchina sia Zaytsev che Anzani. Cisterna nel sestetto tipo capitanato dall’ex Baranowicz. Avvio di marca laziale con servizio di Sedlacek e muro di Zingel che fanno male ad una Lube che scivola pesantemente sotto 6-12.

Civitanova impalpabile in attacco e con gravi difficoltà in difesa mentre la squadra di Soli appare molto più determinata e decisa dei marchigiani nell’approccio. Un muro di De Cecco prova a scuotere i suoi, ma Cisterna in attacco continua a furoreggiare con il croato Sedlacek che dilata il punteggio per i suoi (9-16). Un mini break dei biancorossi rianima i tifosi del palas, ma Cisterna ha saldamente in pugno l’inerzia del set che porta fino in fondo senza alcuna sofferenza. Nel secondo Blengini prova a correre ai ripari gettando nella mischia Anzani per Diamantini. Top Volley che però non cala affatto nel suo rendimento e mantiene il controllo della sfida, sfruttando anche le troppe imprecisioni dei tricolori (7-10).

Allora fuori Bottolo e Garcia per Nikolov e Zaytsev: Lube rivoltata come un calzino rispetto al sestetto di partenza. E Civitanova finalmente trova efficacia dai nove metri rientrando nella scia dei pontini prima e agganciandoli poi con due punti di Anzani (13-13). La palla a rete di Zingel e il muro dello Zar valgono sorpasso e primo vantaggio nella partita per Civitanova (17-15). La ritrovata efficacia al servizio della Lube favorisce anche il contrattacco della squadra di Blengini che allunga con Yant (22-17) andando a conquistare il parziale che rimette in equilibrio la sfida. Terzo che vede subito il servizio di Zaytsev protagonista nel 4-1 biancorosso. Tricolori che mantengono un gioco fluido mentre Soli prova a rivitalizzare Cisterna inserendo Mattei e Gutierrez.

Complice un passaggio a vuoto dei marchigiani i laziali si fanno minacciosi (10-9): inizia una lunga fase che si dipana nel punto a punto fino all’attacco di Dirlic e l’ace di Gutierrez che vale il sorpasso ospite (19-20). Finale incertissimo: deciso da tre punti consecutivi di Yant che valgono il set del sorpasso per Civitanova. Molto combattuto anche l’inizio del quarto: laziali che non vogliono uscire di scena mentre la Lube vuol chiudere i giochi senza allungare la sfida (11-11). Rossi e Gutierrez firmano il primo break del set (16-18), Civitanova risponde con Nikolov e Garcia per un finale ancora infuocato. Dove Civitanova si impone alla terza palla match con il muro di Diamantini.

Il tabellino:

CIVITANOVA – CISTERNA 3-1 (20-25, 25-18, 25-23, 27-25)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Diamantini 1, Garcia 6, Bottolo 3, Chinenyeze 8, De Cecco 2, Yant 17; Balaso (L), D’Amico, Zaytsev 8, Nikolov 16, Anzani 2, Gottardo. NE.: Sottile, Ambrose (L). All. Blengini.

TOP VOLLEY CISTERNA: Baranowicz 1, Bayram 4, Zingel 9, Dirlic 20, Sedlacek 15, Rossi 4; Catania (L), Kaliberda, Mattei, Gutierrez 9, Zanni. NE.: Martinez, Staforini (L). All. Soli.

ARBITRI: Boris e Florian.

NOTE: spettatori 2043, incasso di 20851 euro. Durata set: 25’, 26’, 28’, 32’ totale 111’. Civitanova: battute sbagliate 19, vincenti 9, muri 5, errori 29. Cisterna: bs. 21, v. 2, m. 8, e. 34.

(foto Spalvieri)