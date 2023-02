VOLLEY A3 - Nella sesta giornata di ritorno del Girone Bianco, Macerata giocherà domani a Cavallermaggiore. Coach Flavio Gulinelli: «Una buona prestazione ci servirà ad acquisire ancora maggiore consapevolezza e rafforzare la capacità di portare a casa punti importanti anche quando non riusciamo ad esprimerci al massimo, grazie alla nostra forza mentale»

Nella sesta giornata di ritorno del Girone Bianco di Serie A3, la Med Store Tunit è chiamata alla difficile trasferta del palazzetto dello sport Cavallermaggiore, dove domani alle 18 affronterà Monge-Gerbaudo Savigliano. Un avversario tra i più in forma del campionato, nel 2023 ha soltanto vinto superando domenica scorsa anche Mirandola fuori casa per 3-1, e mantenendo così un distacco di sei punti dalla Med Store Tunit, che al momento occupa la quarta posizione. Anche i biancorossi stanno vivendo un periodo positivo e vogliono continuare a vincere, per trovare la migliore posizione in vista dei playoff.

Coach Flavio Gulinelli analizza lo stato di forma della squadra. «Le vittorie aiutano sempre, ci hanno dato maggiore consapevolezza dei nostri mezzi e aiutato ad affrontare e risolvere i momenti difficili durante le partite. Questo ci hanno insegnato le ultime gare disputate: anche contro Brugherio, dopo un’ottima partenza, i nostri avversari sono stati bravi ad uscire e metterci in difficoltà ma la squadra ha reagito; i ragazzi si sono aggrappati alle proprie risorse mentali e hanno superato l’ostacolo portando a casa una vittoria importante».

Domani uno scontro diretto per il terzo posto in classifica. «Sappiamo che dalla prima di ritorno il nostro percorso è fatto di esami e finali, questo è l’approccio col quale dovremo affrontare il resto della regular season. Con Savigliano sarà una partita importante, sia per avvicinare il podio in campionato sia per proseguire nella preparazione alla fase dei playoff, continuando a migliorarci nel nostro gioco. Una buona prestazione contro Savigliano ci servirà ad acquisire ancora maggiore consapevolezza e rafforzare la capacità di portare a casa punti importanti anche quando non riusciamo ad esprimerci al massimo, grazie alla nostra forza mentale. Su questo aspetto possiamo ancora crescere».