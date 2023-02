POTENZA PICENA - Interrogazione del pentastellato Mezzasoma che chiede alla giunta di intervenire. Il consigliere punta il dito sulla mancanza di una struttura in grado di riparare dal freddo e dalla pioggia chi sta aspettando un treno

«Una situazione di disagio non degna di un paese civile, meno ancora di un Comune che vuol fare del turismo di qualità». Sono le parole del consigliere del M5S Stefano Mezzasoma che chiama in causa la giunta per lo stato della stazione a Porto Potenza. In particolare l’esponente della minoranza, con un’interrogazione, punta il dito sul fatto che manca una struttura in grado di proteggere da freddo o pioggia chi sta aspettando un treno. E chiede alla giunta di intervenire.

« Per ripararsi da pioggia, vento e freddo i passeggeri che transitano nella nostra stazione sono costretti a scendere nelle scale che portano al sottopasso per poi risalire quando è in arrivo il treno aspettato. Nessuno – aggiunge Mezzasoma – pretende una stazione ferroviaria nuova, moderna o con chissà quali servizi e comfort, ma almeno renderla pienamente accessibile a tutti e trovare una soluzione per non lasciare alle intemperie chi lì si trova ad aspettare un treno dovrebbero essere iniziative di buon senso sulle quali la giunta comunale dovrebbe lavorare, insistere ed informare i cittadini delle proprie azioni in questo senso. Ancora oggi per cittadini, studenti e lavoratori in particolare, così come per turisti e vacanzieri, è un luogo di arrivo e di partenza che si affaccia sul mare da un lato e dà l’accesso al centro di Porto Potenza dall’altro».

«Sicuramente – continua il consigliere – andrebbe tutta riqualificata e potenziata in accordo con le Ferrovie dello Stato, alcune problematiche però sono da affrontate e risolvere con più urgenza di altre. Ho già portato in Consiglio comunale la necessità di superare le barriere architettoniche presenti, chiedendo alla giunta Tartabini di attivarsi con le Ferrovie e con gli enti competenti per risolvere finalmente questo annoso problema già grave di per se ed ancor più grave in un comune che ha la più alta percentuale di portatori di handicap d’Europa. Ora con una nuova interrogazione che verrà discussa in un prossimo consiglio comunale sollecito l’amministrazione ed il sindaco Tartabini ad interessarsi anche ad un’altra problematica che si ripete in ogni giornata di maltempo».