CINGOLI - L'ultimo spettacolo della compagnia di Avenale in scena al teatro Farnese sabato 4 alle 21,15

La compagnia teatrale di Avenale torna in scena. Sabato 4 alle 21,15 al teatro Farnese di Cingoli, appuntamento con l’ultimo spettacolo dialettale del collettivo diretto dall’autrice Maria Teresa Valenti: “Mamma mia che Purgatoriu!”. Il gruppo, in attività da trent’anni, si presenta sul palco con un cast composto da Giovanni Sbergamo, Martina Poccioni, Decio Pascucci, Rosalba Orbisaglia, Lucia Borsini, Chiara Pascucci, Federica Sardella, Primo Jachetta e Luca Pascucci. La commedia è tutta ambientata nel Purgatorio: ogni personaggio ricorda un peccato che però non risulta mai imperdonabile, nella speranza che, alla fine, “u patrò” sia “de manica larga”.