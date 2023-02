CIVITANOVA - Formalmente sono privati a causa di un contenzioso lungo 30 anni. Il capogruppo del Pd chiede all'amministrazione di acquisire l'area per invervenire con la manutenzione

di Laura Boccanera

«Il Comune prenda in carico le manutenzioni della zona Peep di Fontespina, sono passati 30 anni, sono necessari i lavori». Francesco Micucci, capogruppo del Pd invita l’amministrazione a risolvere la questione legata all’utilizzo e proprietà di una serie di vie del quartiere Fontespina come via Vasco De Gama, via Cook e le intersezioni con via Saragat come via Magnaghi e Pisani.

La questione è antica e parte dalla fine degli anni ’80, primi anni ’90 quando il comune non prese in carico le opere pubbliche (strade, sottoservizi e marciapiedi) realizzate dalle cooperative che edificarono il quartiere, in quanto, ad avviso dell’Ente i lavori non furono fatti a norma. Ne nacque un lunghissimo contenzioso legale che però finì con un nulla di fatto fra imprese estinte e archiviazioni. E oggi, a distanza di anni quelle strade hanno necessità di manutenzioni, ma il comune non se ne occupa in quanto formalmente non pubbliche.

«Nel 1997 l’allora sindaco Marinelli fece causa alle cooperative – ricorda Micucci – e finché erano in corso i processi nessuno fece nulla. La cosa ridicola è che quelle vie in teoria sarebbero private e c’è un divieto di transito ma di fatto è diventata una zona pubblica a tutti gli effetti, ci sono tre scuole, una palestra e la bocciofila. Il sindaco Corvatta nel 2015 diede incarico all’ufficio tecnico di fare una perizia per verificare lo stato della zona e nel 2016 l’allora dirigente Stefano Stefoni depositò il documente nel quale si evince come nessun giudice ha mai riconosciuto la colpa delle cooperative e si diceche di fato, dopo 30 anni il comune dovrebbe intervenire. Da quella perizia sono passati altri 7 anni ed è ormai ora che l’amministrazione se ne faccia carico. Nella previsione di Stefoni basterebbero 350mila euro per la sistemazione dell’area che ogni volta che piove o c’è un guasto nei sottoservizi finisce allagata e con crateri lungo la strada. Ci vivono 400 famiglie e non si può più far finta di nulla».