CIVITANOVA - L'assessore Carassai dopo le polemiche dei giorni scorsi: «Su questo fronte stiamo facendo tutto il possibile in base alle disponibilità del bilancio. Le recenti avversità atmosferiche hanno determinato un repentino peggioramento dei manti stradali». L'elenco degli interventi che partiranno a breve

«L’amministrazione comunale è ben consapevole della situazione della viabilità cittadina e sa anche che per i cittadini il tema delle strade è molto importante. Su questo fronte stiamo facendo tutto il possibile in base alle disponibilità del bilancio». A fare il punto è Ermanno Carassai, assessore ai Lavori Pubblici, dopo le polemiche dei giorni scorsi. Era stata la consigliera d’opposizione a sollevare il caso, facendo notare in particolare, i diversi risarcimenti chiesti al Comune per incidenti causati proprio dalla cattiva manutenzione di strade e marciapiedi.

«Le recenti avversità atmosferiche – spiega Carassai – hanno determinato un repentino peggioramento dei manti stradali con la conseguente formazione di buche e di stacchi del conglomerato bituminoso. Situazione che si è evidenziata in particolare nei tratti stradali che sono stati oggetto di recenti interventi da parte di diversi operatori. L’amministrazione si è attivata con il personale a disposizione al fine di eliminare le situazioni di pericolo e ripristinare la viabilità in attesa che la situazione meteorologica permetta di portare a compimento interventi definitivi».

Carassai elenca poi una serie di interventi che prenderanno il via a febbraio, per un totale che supera il milione di euro. «In particolare – specifica l’assessore – i progetti approvati dalla giunta comunale e appaltati e che inizieranno nel prossimo mese di febbraio sono i seguenti: in via Bragadin è previsto il rifacimento di marciapiedi e pavimentazione stradale per un importo di 150mila euro. I lavori saranno realizzati dalla ditta Crescimbeni. In via Piani Chienti lavori per 60mila euro ad opera dell’impresa Cerquetti. Sulla strada del Vallato è in programma la depolverizzazione dell’attuale pavimentazione in ghiaia. Importo dei lavori 80mila euro; in via Verga lavori di asfaltatura di un primo tratto per un importo di 160mila euro (Impresa Cori). Per la restante parte è stato approvato l’elaborato progettuale per un importo di 195 mila euro; pavimentazione di piazza Conchiglia per 170 mila euro; lavori in via Montello e via Capuano per 60mila euro; via Romagna, lavori per 115mila euro: intervento da eseguire dopo il rifacimento della linea idropotabile già programmata e finanziata da Atac. In via Ugo Bassi è previsto il rifacimento di marciapiedi e del manto stradale per 130mila euro; via Giusti lavori per 150mila euro. Ulteriori interventi – conclude Carassai – sono stati previsti nel piano triennale delle opere pubbliche da approvare congiuntamente al bilancio per un importo di circa 2milioni e 500mila euro».