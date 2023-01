ECCELLENZA - Fatale per il tecnico la terza sconfitta consecutiva, subita domenica in casa contro l'Azzurra Colli

Il Chiesanuova comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore Gianluca Giacometti, fatale il ko casalingo in rimonta (2-3) subito domenica contro l’Azzurra Colli, con la squadra della frazione di Treia che era in vantaggio sino all’84esimo nonostante l’inferiorità numerica (leggi l’articolo). «La società ha preso questa decisione dopo la terza sconfitta consecutiva patita domenica e dopo ore di attente valutazioni», si legge in una nota del club.

A malincuore si è ritenuta questa azione, seppur drastica, la soluzione per cercare di dare la scossa alla squadra ed invertire il trend negativo intrapreso nell’attuale campionato di Eccellenza. La società ringrazia il tecnico fabrianese per il lavoro fatto e lo saluta con affetto visto anche l’ottimo rapporto che si era instaurato dall’estate ad oggi. Il Chiesanuova augura a Giacometti il meglio per il suo futuro. A breve verrà annunciato il nome del nuovo mister biancorosso».

A guidare la squadra in panchina sarà Andrea Mazzaferro. E’ questo il nome che la società ha messo in cima alla lista e che ha scelto, una vecchia conoscenza del club del presidente Bonvecchi, visto che era già subentrato a Chiesanuova nel corso della stagione 2019-2020 al posto di mister Tassi, centrando la salvezza nel campionato di Promozione.