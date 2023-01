ECCELLENZA - I biancorossi perdono 3 a 2 contro i piceni. L'ex Tolentino segna una doppietta e poi si fa espellere. Mercoledì il recupero ad Urbino. I calzaturieri pareggiano 2 a 2 contro il Porto Sant'Elpidio ultimo in classifica grazie alla doppietta dell'attaccante

Anche la terza partita di fila contro una big di Eccellenza finisce male per il Chiesanuova, terza sconfitta consecutiva e di misura, ma questa forse fa più male perché fino all’84’ stava addirittura sognando l’impresa. Al “Capponi” di Treia l’Atletico Azzurra Colli passa 3 a 2 e da oggi è seconda da sola a meno tre dalla capolista Atletico Ascoli. Bravi gli ospiti di mister Stellone, davvero notevoli per qualità di gioco e capacità di produrre occasioni da gol, i locali di Giacometti non hanno affatto sfigurato, però hanno pagato caro qualche errore che la categoria non perdona e soprattutto l’essere rimasti in dieci dal 69’. Cicconetti, autore di una doppietta, rimedia il secondo giallo. La classifica (biancorossi raggiunti dal Castelfidardo) esige di tornare a fare punti, mercoledì è in programma il recupero di Urbino. La graduatoria vede posizionata meglio la Sangiustese, nonostante il pareggio allo scadere (2-2) contro il fanalino di coda Porto Sant’Elpidio: Tonuzi apre e chiude le marcature prima con una gran botta su punizione da 30 metri e poi con un gran bolide dalla distanza (entrambi i gol a fil di palo). Nel mezzo, i locali fermani vanno a segno con l’ex Titone, che giganteggia in area, solo con Monti e lo trafigge, e con Sarr (tap in vincente).

Cronaca. Giacometti va con la difesa a 3 che diventa a 5, gli ospiti sono carichi dopo due successi di prestigio e attaccano subito. Appena 40 secondi e un cross sbagliato di Del Marro finisce sulla traversa. L’Azzurra colleziona corner e ci riprova con Aliffi e capitan Filipponi, il primo va alto di testa, il secondo di piede impegna Zoldi. All’improvviso però ecco la fiammata biancorossa. Al 9’ Cicconetti in pratica ruba palla a Mongiello e dal limite scarica un destro a giro da applausi: 1-0 a sorpresa. Gli ospiti riprendono a fare gioco, al 28’ di nuovo il baby Del Marro alla conclusione dal dischetto, bravo Zoldi e il portiere sale ancora in cattedra 2’ dopo salvando su Ciabuschi lanciato da Vallorani. Il pari però è nell’aria e giunge al 36’ su un’altra verticalizzazione, con Ciabuschi che va via a Monteneri e spara un destro al volo imparabile. E allora Cicconetti concede il bis, stavolta fa tutto solo, entra in area e altro destro a giro stupendo: 2-1. La frazione si chiude con Gesuè che fa la barba al palo.

Al 50’ da corner Aliffi svetta e Canavessio salva sulla linea, sulla ripartenza altra emozione, Tittarelli non inquadra la porta, poteva essere un tris decisivo. L’Azzurra continua a piacere per fraseggio, ma rispetto al primo tempo fatica di più ad essere pericolosa. Al 69’ però Cicconetti, proprio il match winner fin lì, si becca il secondo giallo e lascia i suoi in dieci. Diventa durissima e gli ospiti ci credono, attaccando con tanti uomini e forze fresche. All’84’ proprio il neoentrato Romanazzo pennella una punizione magistrale che vale il 2-2. Nemmeno il tempo di digerire il pari che il Chiesanuova viene infilato da Jallow sulla sinistra, palla dentro e Ciabuschi firma il ribaltone. Il finale è acceso, i biancorossi si gettano in avanti di orgoglio e cuore ma le mischie non sortiscono l’effetto sperato.

Il tabellino di Chiesanuova – Atletico Azzurra Colli 2-3:

CHIESANUOVA: Zoldi, Molinari (40’ s.t. Rotondo), Iommi, Canavessio, Lapi, Monteneri, Farroni (37’ s.t. Salvucci), De Cesare, Tittarelli (21’ s.t. Tittarelli), Mongiello (28’ s.t. Pasqui), Cicconetti. All.: Giacometti.

ATLETICO AZZURRA COLLI: Scartozzi, Paniconi, Vallorani, Aliffi (21’ s.t. Jallow), Filipponi, Alighieri (34’ s.t. Romanazzo), Petrucci (40’ s.t. Sosi), Fazzini, Ciabuschi, Gesuè, Del Marro (21’ s.t. Cancrini). All.: Stellone.

ARBITRO: Ercoli di Fermo.

RETI: 9’ p.t. e 40’ p.t. Cicconetti, 36’ p.t. e 40’ s.t. Ciabuschi, 39’ s.t. Romanazzo.

NOTE: espulso Cicconetti per doppio giallo. Ammoniti Iommi, De Cesare, Gesuè, Fazzini. Corner 2-9. Recupero: 7′ (2’ + 5’).

Il tabellino di Porto Sant’Elpidio – Sangiustese 2-2:

PORTO SANT’ELPIDIO (3-4-3): Schirripa; Fuglini, Tondini, Nadif; Amici, Orazi, Santori (85’ Ponzielli), Zingrillo; Titone, Sarr, Russo (77’ Frinconi). All. Palladini.

SANGIUSTESE (4-3-3): Monti; Pagliarini, Capodaglio (87’ Sguigna), Tomassetti, Stortini; Proesmans (46’ Cinque), Iuvalè, Ercoli; De Stefano (46’ Loviso), Tonuzi, Merzoug (53’ Ciucani). All. Morganti.

ARBITRO: Carrisi di Padova.

RETI: 10’ Tonuzi, 39’ Titone, 42’ Sarr, 93’ Tonuzi.

NOTE: ammoniti: Proesmans, Titone, Iuvalè. Corner: 3-2. Recupero: 6′ (2’+4’).

(redazione CM)