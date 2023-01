Sullo scooter con la droga,

nei guai un 15enne

Alcol alla guida: otto patenti ritirate

CONTROLLI dei carabinieri nel weekend. A San Severino segnalato alla prefettura un giovane: in un pacchetto di sigarette aveva sei grammi di hashish e marijuana. A Macerata e Civitanova fermati quattro uomini e altrettante donne per guida in stato di ebbrezza

Un minore trovato con la droga a bordo dello scooter e otto patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. E’ il bilancio dell’attività dei carabinieri del comando provinciale nel weekend. A Sen Severino i militari hanno segnalato alla prefettura un 15enne, residente in città, come assuntore di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato mentre era a bordo di uno scooter e nascosti un pacchetto di sigarette sono stati trovati tre grammi di hashish e tre di marijuana. Per il ragazzo è scattato anche il ritiro della patente per 30 giorni. Tre le patenti ritirate a Macerata ad altrettanti uomini di 23, 40 e 48 anni: tutti erano alla guida con un tasso di alcol nel sangue superiore al limite consentito dalla legge. Mentre a Civitanova sono state cinque le patenti ritirate sempre per guida in stato di ebbrezza. Nei guai un uomo e quattro donne, tra i 24 ed i 53 anni, studenti ed operai, residenti nella città costiera, nel Fermano, nel Teramano e nell’Ascolano. Nel corso del weekend sono state controllate oltre 200 persone.

