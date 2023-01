SERIE D - Al Della Vittoria finisce 0 a 0, i cremisi sciupano tante occasioni da rete. I ragazzi di Zannini sono ultimi a cinque punti dalla zona playout

Notaresco e Termoli vincono e scappano, il Tolentino non va oltre lo 0 a 0 contro il Matese ed è sempre più ultimo in classifica. I ragazzi di Zannini creano tante palle gol ma non riescono a gonfiare la rete e si devono accontentare del punto che muove la classifica (15). Le due dirette concorrenti battono di misura rispettivamente Sambenedettese e Porto d’Ascoli e si agganciano al treno salvezza. I cremisi nel prossimo turno affronteranno in trasferta il Vastogirardi.

La cronaca. Pronti via e la prima occasione è per il Tolentino, il tiro dal limite di Vitiello è parato dal portiere avversario. Al 21′ il gioco si ferma per ricordare la Shoah, con lo spiker del Della Vittoria che legge un messaggio della federazione. Si riparte con il tiro dal limite dell’area di Carnevale, deviato in angolo da Salvatelli. Il giocatore della Matese Riccio, già ammonito, viene graziato dall’arbitro dopo aver inflitto una gomitata a Vitiello, al 35′. Cinque minuti più tardi lo stesso Riccio rischia l’autorete sul cross dalla sinistra di Salvatelli. Ad inizio ripresa (8′), solo in area, Marcelli tira debolmente tra le braccia del portiere. Al 12′ Rozzi viene ammonito per proteste dopo un rigore non concesso al Tolentino per un fallo su Vitiello, l’arbitro accorda punizione da sopra la linea dell’area, calciata alta di Tizi. Il Matese si affaccia in avanti con Carnevale, Gagliardini para. Al 33′ doppia chances per il Tolentino con il neoentrato Pallecchi da dentro area piccola.34 altra occasione divorata da Un minuto dopo ancora Pallecchi, solodavanti al portiere, manda a lato. Al 42′, sugli sviluppi di un angolo di Ricciardi, Gagliardini respinge un colpo di testa di La Gamba. Gli ultimi affondi sono del Tolentino. Nel recupero Vitiello per ben due volte tira addosso al portiere.

Il tabellino:

TOLENTINO: Gagliardini, Lattanzi, Salvatelli (36′ s.t. Di Biagio), Gori (28′ s.t. Papaserio), Rozzi, Zeetti, Massarotti, Marcelli (21′ s.t. Brondi), Vitiello, Tizi (13′ s.t. Pallecchi), Moscati (17′ s.t. Giuli). A disp.: Giorgi, Mataloni, Piermartiri, Nacciarriti. All.: Zannini.

MATESE: Palombo, Camorani, Luigi Setola, Ricciardi, Riccio (15′ s.t. Szyszka), La Gamba, Blando, Ricamato, Salatino (26′ Reda), Napoletano, Carnevale (36′ s.t. Sciarretta). A disp. Santalucia, Rabini, Sacko, Emmanuele Setola, Vicario, D’Andrea. All.: Urbano.

TERNA ARBITRALE: Leone di Avellino (Laurieri di Matera – Zugaro di L’Aquila)

NOTE: ammoniti: Carnevale, Riccio, Rozzi, La Gamba.

(redazione CM)