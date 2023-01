DAL 1 FEBBRAIO meritato riposto per il funzionario che è stato segretario comunale in diversi enti locali della provincia, attualmente lo è dell'Unione Montana Marca di Camerino. «Un passo inevitabile che però, sancisce la consapevolezza di aver raggiunto i traguardi professionali che mi ero posto».

Angelo Montaruli va in pensione. «A far data dal 1° febbraio sarò collocato, come recita la formula, a riposo, dopo 46 anni di servizio. Un passo inevitabile – dice Montaruli – che però, sancisce la consapevolezza di aver raggiunto i traguardi professionali che mi ero posto».

Una lunga carriera quella di Montaruli, iniziata negli anni ’80 dopo aver conseguito la laurea in scienze politiche ed aver vinto il concorso per la nomina a segretario comunale. Originario di Giovinazzo in provincia di Bari, ha lavorato in diversi enti della provincia di Como fino ad approdare, nel 1993, al Comune di Morrovalle in qualità di segretario generale e direttore generale. È stato segretario in vari comuni della provincia di Macerata: San Severino Marche, Gagliole, Serravalle di Chienti, Fiuminata per citarne alcuni, ed attualmente lo è anche dell’Unione Montana Marca di Camerino. Per il suo lavoro e le sue capacità organizzative ha ricevuto un encomio solenne da parte del Ministero dell’Interno ed è stato nominato Commendatore della Repubblica dal presidente Mattarella. Particolarmente intensa la sua attività nel periodo sisma e post sisma dove ha svolto l’incarico di segretario generale presso il Comune di Camerino. Ma il suo non sarà un ritiro definitivo dall’ambito professionale che ha percorso in questi anni. «Continuerò nell’incarico di responsabile della Strategia nazionale aree interne (Snai) Alto Maceratese e collaborerò gratuitamente con la governance dell’Unione Montana Marca di Camerino e con alcuni Comuni dove ho svolto le funzioni di segretario comunale. Infine, sarò ancora segretario – direttore dell’Asp Opera Pia Antonio Gatti di Montecosaro per un anno in modo gratuito», spiega Montaruli.

«A Montaruli vanno i miei più fervidi e sinceri auguri – ha dichiarato il presidente dell’Unione Montana Marca di Camerino, Alessandro Gentilucci – È stato e continuerà ad essere un collaboratore prezioso, grazie alla sua esperienza e alle sue doti organizzative che gli hanno valso il plauso e l’apprezzamento di tutti coloro che hanno avuto l’onore di lavorare con lui. Sono orgoglioso di potermi annoverare tra questi».