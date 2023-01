MACERATA - La conferenza lunedì 30 gennaio alle 21 agli "Antichi Forni" sul tema "La complessità del reale"

La Scuola Popolare di Filosofia presenta la terza e ultima conferenza del professor Paolo Giordani, sul tema “La complessità del reale”. L’incontro che si terrà lunedì 30 gennaio, proietta, quasi direttamente, nell’Età Contemporanea e invita a misurarci con le sfide che la scienza moderna (in particolare la fisica) pone anche davanti alla filosofia.

Inoltre attraverso le parole di scienziati come Heisenberg, Prigogine, Rovelli, ci interrogheremo su come gli scenari aperti dalle scoperte del XX secolo soprattutto, investano la realtà del nostro esistere e abitare il mondo, mettendo in discussione ogni limite conosciuto. Come sempre, l’evento si terrà agli Antichi Forni, alle 21. Per il prossimo appuntamento, avremo il piacere di ospitare il professor Filippo Mignini che proporrà, agli appassionati che ci seguono, una conferenza su Giordano Bruno, venerdì 17 febbraio.